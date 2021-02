Saharastaub bedeckt Jenaer Schneedecke

Seltenes Naturphänomen ist in Jena zu beobachten.

Am Sonntagmorgen staunten manche Jenaer nicht schlecht, als sie Schnee vor ihren Einfahrten wegschoben oder zu einer Winterwanderung aufbrachen. Über Nacht hatte sich eine gelbliche Schicht über die Jenaer Schneedecke gelegt. Fotografiert hat das auch Leser Lenhard Rudolph, der vom "Jenaer Sahara-Schnee" schreibt.

Grund ist ein Tiefdruckgebiet: Es wirbelte in Nordafrika Sand in große Höhen auf, der wiederum durch starke Winde nach Europa getragen wurde. Im südlichen Teil Deutschlands führte das am Sonnabend bereits zu einem gelb-rot gefärbten Himmel. Das Spektakel führte auch zu sorgenvollen Anrufen beim Deutschen Wetterdienst, der aber Entwarnung gab. Immer wieder kann Sand und Staub aus der Sahara bei entsprechender Wetterlage bis nach Deutschland geweht werden.