Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sattelschlepper beschädigt Brücke und Haus in Leutra

Der Fahrer eines Sattelschleppers mit polnischem Kennzeichen hat am Dienstagvormittag, gegen 10.30 Uhr, die Brücke über der Leutra im Jenaer Stadtteil Leutra erheblich beschädigt.

Möglicherweise wollte der Fahrer flüchten, nachdem er in der benachbarten Buswendeschleife den hinteren Teil des Gebäudes des Feuerwehrhauses, der als Versammlungsraum genutzt wird, beschädigt hatte. Wie ein Anwohner später gegenüber unserer Zeitung berichtete, hatte er erst einen Knall gehört. „Ich dachte, der Glas-Container wurde geleert“, sagte der Mann aus Leutra. Er rannte auf die Straße und sah, wie der Fahrer des Sattelzuges den Schaden am Feuerwehrhaus entdeckte, aufgeregt wieder in sein Fahrzeug stieg und offenbar die Flucht ergriff. „Er hatte Panik bekommen. Er wollte einfach nur weg. Anders kann ich mir nicht erklären, dass er beim Herausfahren aus der Wendeschleife den linken Teil des Brückenkopfes so zerstören konnte“, sagte der aufmerksame Anwohner.

Der Fahrer kam offenbar aus der Ukraine. Laut seiner Papiere sollte er seine Ladung, die aus Kunststoffteilen bestand, nach Weira bei Pößneck bringen. Warum er statt in Weira im 60 Kilometer entfernte Leutra landete, kann an einer falschen Eingabe im Navigationssystem des Brummis gelegen haben. Die beiden Orte Weira und Leutra lesen sich für einen Auswärtigen ähnlich.

Die Beamten der Jenaer Polizei wollten den Fahrer zunächst mit einem Ordnungsgeld belangen. Da der Mann kein Bargeld mit sich führte und nur eine Mastercard zückte, verzichteten die Beamten auf die Strafe. „Der Aufwand, mit dem Sattelschlepper nach Jena zu einer Bank zu fahren, wäre einfach unverhältnismäßig hoch gewesen. Deshalb haben wir ihm die 35 Euro erlassen“, sagte der Polizist. Vorausgegangen waren zahlreiche Handy-Telefonate mit einer Vertreterin der Spedition in Polen. Der Sattelschlepper war ordnungsgemäß beladen.

Die angegebene Brückenlast von 24 Tonnen wurde nicht überschritten. Die Regulierung des Schadens an dem Vereinshaus und an der Brücke wird jetzt Sache für die Versicherungen. Ortsteilbürgermeister Jörg Rosenberger, der im Beruf als Rechtsanwalt arbeitet, kommentierte die Nachricht, dass die Brücke beschädigt wurde, mit den Worten: „Das darf doch nicht wahr sein.“