Schaden an Hauptwasserleitung in Jena - 35.000 Einwohner ohne Trinkwasser

Etwa 35.000 Einwohner von Jena waren am Sonntagmittag vorübergehend ohne Trinkwasser. Betroffen waren die Stadtteile Burgau, Göschwitz, Lobeda-Ost, Lobeda-West und Winzerla.

Grund war ein Schaden an der Hauptleitung im Bereich des Hockeyplatzes in Winzerla, wie in der Leitstelle der Stadtwerke zu erfahren war.

Mitarbeiter arbeiteten mit Hochdruck an der Beseitigung des Schadens. Die Wasserversorgung war für etwa eine halbe Stunde komplett unterbrochen, danach wurden die Stadtteile sukzessive wieder an das Leitungsnetz angeschlossen.