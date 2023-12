Schadstelle zum Rohrbruch in Jena gefunden

Jena Stadtwerke informieren über Reparaturarbeiten

Nach dem Bruch einer Trinkwasserversorgungsleitung mit 200 mm Durchmesser am Holzmarkt konnte die Schadstelle inzwischen gefunden und freigelegt werden. Die Reparaturarbeiten sollen mittlerweile abgeschlossen sein. Dann sei auch eine Wiederversorgung der betroffenen vier Hausanschlüsse in der direkten Umgebung der Schadstelle mit Trinkwasser möglich.

Stadtauswärts Verspätungen

Die Straße am Holzmarkt bleibe für den Verkehr weiterhin voll gesperrt, heißt es. Davon betroffen seien auch die Busse der Linien 10, 11 und 12 des Jenaer Nahverkehrs. Sie würden weiterhin auf einer Umleitungsstrecke fahren, aber inzwischen eine veränderte, kürzere Route nutzen. Trotzdem seien auf den genannten Linien stadtauswärts weiterhin Verspätungen möglich.

An der freigelegten Graugussleitung wurde ein Rundriss festgestellt, teilen die Stadtwerke mit. Über dessen Ursache lasse sich zunächst weiterhin keine Aussage treffen.

Zusammenhang mit Keller-Flutungen?

Am Freitag war um 7:10 Uhr am Holzmarkt vor dem Gasthaus „Roter Hirsch“ eine Trinkwasserversorgungsleitung gebrochen. Seitdem arbeiteten der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Jena Netze an der Schadensbeseitigung. Wasserwagen standen für die Kunden bereit. Ob der Rohrbruch im Zusammenhang steht mit Überflutungen von Kellern innerhalb der letzten 14 Tagen in Häusern des nahen Umfeldes, ist weiterhin offen.