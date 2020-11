Die Wege sind zum Teil abenteuerlich, über die all diese Schätze nach Jena gekommen sind, die ab Mittwoch in einer hochkarätigen Ausstellung in der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena zu sehen sind. Es sind jüdische Handschriften und Drucke aus mehreren Jahrhunderten, das älteste Exponat ist aus dem 13. Jahrhundert.

Einige dieser kostbaren Stücke stammen aus der so genannten „Türkenbeute", die die Österreicher bei ihrem Sieg über die Türken 1686 in Buda gemacht hatten, weil osmanische Feldherren offenbar solche wertvollen Bücher mit sich geführt hatten. Andere Exponate haben ihren Ursprung in der Bibliothek der ernestinischen Kurfürsten Friedrich der Weise und Johann Friedrich der Großmütige (Hanfried), deren Bestände 1549 von Wittenberg in Fässern nach Jena transportiert wurden. Wiederum andere gingen einst durch den Jenaer Orientalistik- und späteren Theologie-Professor Johann Andreas Danz (1654-1727) für 3000 Taler an die Jenaer Universität. Und selbst in den 1970er Jahren gelangte noch das Fragment einer Jahrhunderte alten Tora-Rolle an die damalige Sektion Theologie. Wie und warum, weiß man bis heute nicht.

Zum ersten Mal in einer Ausstellung

Was man aber weiß, ist, dass die Jenaer Universität beachtliche Schätze an jüdischem Schriftgut besitzt. Die Rede ist von mehr als 1000 Titeln aus dem 13. bis 19. Jahrhundert. Sie alle schlummerten bislang in den Beständen und werden nun – jedenfalls ein Teil davon – das erste Mal in einer Ausstellung präsentiert. Anlass dafür ist das Themenjahr „Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen", das bis in den Herbst 2021 hineinführt. Bis dahin wird auch die Ausstellung für Besucher offen stehen.

Prachtstück der Ausstellung ist eine großformatige mittelalterliche Rabbiner-Bibel-Handschrift. Auffällig ist die Zeichnung der aufgeschlagenen Seite. Wer sie geschaffen hat, ist unbekannt. Aber auf der Rückseite des Bildes gibt es zumindest eine Notiz des Zeichners, in der er den Schriftschreiber gebeten hatte, die ersten Seiten noch einmal neu zu schreiben, weil ihm da wohl ein Fehler mit der Tinte unterlaufen sei. Der Ratschlag wurde jedoch nicht mehr befolgt, weil offenbar etwas dazwischen kam. Vermutungen gehen davon aus, dass vielleicht die antijüdischen Pogrome von 1348/49 in Erfurt der Vollendung des Werkes ein jähes Ende gesetzt haben könnten. Forscher haben jedenfalls dieser Bibel bescheinigt, dass sie starke Ähnlichkeit mit der berühmten Erfurter jüdischen Bibel-Handschrift aufweise, von der heute in Erfurt nur eine Kopie gezeigt werden kann, weil das Original in den Wirren späterer Zeiten in Berlin gelandet war, wo es heute der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehört.

Es werden aber nicht nur religiöse Schriften in der Jenaer Ausstellung gezeigt, sondern auch Berichte von geschichtsträchtigen Ereignissen wie Belagerungen und Schlachten. Ebenso finden sich dort Abhandlungen über Medizin, Botanik und Astronomie sowie anspruchsvolle Unterhaltungsliteratur.

Große Vorkenntnisse brauche man nicht, um die Ausstellung zu besuchen, meint Joachim Ott, Leiter der Abteilung Historische Sammlungen der Uni- und Landesbibliothek. Die Schau biete repräsentative Einblicke in jüdisches Schrifttum und Denken und dürfte Interesse wecken an dieser so fremd erscheinenden Kultur. Konzipiert wurde die Schau von Bibliotheksmitarbeiterin Katrin Maria Kurlanda sowie von Peter Stein (Theologische Fakultät).

Ausstellung zu jüdischem Schrifttum in der Universitäts- und Landesbibliothek Jena, Mo-Fr 9-16 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung an der Infotheke im Foyer (alles vorbehaltlich sich verändernder Pandemie-Auflagen)