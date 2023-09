Schauspielerin Claudia Geisler-Bading hat ein Heimspiel in Kleinschwabhausen

Schauspielerin Claudia Geisler-Bading ist unter anderem bekannt aus den Spreewaldkrimis. Am Samstag ist sie in Kleinschwabhausen zu Gast – es ist ein Heimspiel.

Kleinschwabhausen. Das Kulturfest „Ottilies Ort“ lädt am Wochenende noch einmal ein: Es warten eine Lesung am Samstag und Musik am Sonntag.

Das Kulturfest „Ottilies Ort“ in Kleinschwabhausen startete am 25. August. Noch bis zum Sonntag, 3. September wird Literatur und Musik auf einem Vierseitenhof in der kleinen Gemeinde zwischen Jena und Weimar präsentiert.

Am Freitag, 1. September, 20 Uhr wird Schauspielerin Katrin Schwingel unter dem Titel „Wenn ich eine Wolke wäre“ ein Mascha-Kaléko-Programm präsentieren. Die deutschsprachige, jüdisch-galizische Lyrikerin Kaléko erlebte in jüngerer Vergangenheit eine Renaissance. Tags darauf, am Samstag, 2. September, 20 Uhr wird die Schauspielerin Claudia Geisler-Bading zu Gast sein. Ein Heimspiel für sie, denn der Vierseitenhof gehört ihrer Familie. Ihr Schwester Iris Kerstin Geisler ist Veranstalterin und Organisatorin des Literaturfestivals, das nunmehr zum zweiten Mal in Kleinschwabhausen stattfindet.

Claudia Geisler-Bading wird am Samstagabend eine eigene Auswahl an „Elke Heidenreichs wunderbaren Geschichten“ darbieten, ehe das Literaturfest „Ottilies Ort“ am Sonntag, 3. September, 15 Uhr mit „Frechen Chansons am Nachmittag“ ausklingen wird, interpretiert von Sängerin Maria Thomaschke und Pianist Nikolai Orloff.

Ottilies Ort: Im Oberdorfe 16, in KleinschwabhausenKarten sind unter anderem in unseren Pressehäusern und über den Ticketshop Thüringen (www.ticketshop-thueringen.de) erhältlich. Parkmöglichkeiten befinden sich im Ort.