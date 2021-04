Scheibe eingeschlagen und Navi gestohlen - Schlägerei im Paradies

Jena. Das meldet die Polizei am Sonntag aus Jena.

Am Samstagmorgen meldete eine Passantin in Jena ein beschädigtes Auto, bei dem die Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, war der VW war im Bereich der Kunitzer Straße, etwas abseits der Wohnhäuser geparkt.

Die Täter entfernten das Navigationsgerät aus der Armaturentafel. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Das entwendete Navigationsgerät hat einen Wert von rund 3000 Euro.

Schlägerei zwischen zwei Personengruppen im Paradies Jena

Zwei Gruppen junger Männer haben sich Freitagabend kurz vor 22 Uhr im Bereich der Skaterbahn im Paradies gestritten. Eine Gruppe spielte dort nach Angaben der Jenaer Polizei Fußball, wobei die gegnerische Gruppe hinzu kam und zu provozieren begann.

Einer der späteren Täter trat den Ball weg, sodass die Gruppe nicht mehr spielen konnte. Anschließend kam es nach Informationen der Polizei zu einer Schubserei. Dabei fiel ein 19-Jähriger zu Boden. Am Boden liegend wurde der junge Mann von mindestens drei Männern zeitgleich gegen die linke Körperseite getreten.

Gegen die Täter wurden Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der Geschädigte wurde durch einen Rettungswagen in die Notaufnahme Jena eingeliefert. Der junge Mann hatte zahlreiche Hämatome.

