Scheiben beschossen und beschädigt - Mit Desinfektionsmittel bespritzt - "Doppelte Lottchen"

Scheiben beschossen und beschädigt

Am Emil-Höllein-Platz in Jena haben Unbekannte die Schaufenster eines Geschäfts beschädigt. Vermutlich mit einem Stein warfen der oder die Täter gegen zwei Schaufenster und verursachten Sachschaden. Es konnten vor Ort drei Einschlagstellen festgestellt werden. Aktuell geht man davon aus, dass die Tatzeit am Wochenende liegt.

Ebenso haben Unbekannte zwei Fenster an einem Sanierungsobjekt im Lerchenfeld beschädigt. Hier haben der oder die Täter, vermutlich mit einer Luftdruckwaffe oder einem Katapult, auf die Scheiben gezielt und dadurch die äußere Scheibe der Fenster beschädigt. Projektile oder ähnliches konnten vor Ort aber nicht aufgefunden werden. Hinweise zu möglichen Tätern liegen bei beiden Ereignissen aktuell noch nicht vor.

PKW entwickelt Eigenleben

Ein VW machte sich am Mittwochnachmittag im Forstweg in Jena selbstständig. Auf Höhe der Kochstraße parkte der Fahrzeugnutzer seinen Pkw an einer abschüssigen Straße am rechten Fahrbahnrand ab. Scheinbar aufgrund einer unzureichenden Sicherung rollte der VW bergab und kollidierte mit drei weiteren Fahrzeugen. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, der VW musste schließlich von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Nach Telefonat mit Desinfektionsmittel bespritzt

Weil eine 23-Jährige in der Straßenbahn telefonierte, wurde sie am Mittwochnachmittag mit Desinfektionsmittel bespritzt. Die junge Frau saß, gegen 16 Uhr in der Bahn und telefonierte. Doch scheinbar stieß dies auf Unmut bei einer unbekannten Frau. Als die Täterin in der Schlegelstraße ausstieg und an der 23-Jährigen vorbeilief, spritze diese Desinfektionsgel ins Gesicht der jungen Frau. Diese erlitt dadurch leichte Verletzungen im Auge. Die Unbekannte entfernte sich allerdings noch vor Eintreffen der Polizeibeamten aus der Straßenbahn in unbekannte Richtung.

Einbrecher nach über einem Jahr geschnappt

Bereits am 26. Oktober 2019, einem Samstagvormittag, kam es zu einer unliebsamen Begegnung zwischen einem Einbrecher und einem Garteninhaber am Borngarten in Jena. Nachdem der Langfinger in die Gartenhütte eingedrungen war und den Laubenbesitzer, welcher zufällig gerade seinen Garten kam, sah, griff er diesen unvermittelt an, würgte ihn und flüchtete anschließend unerkannt. Der Kleingärtner musste damals verletzt ins Klinikum gebracht werden.

Doch nun, etwas über einem Jahr später, folgt die erfreuliche Nachricht, dass der Beschuldigte aufgrund eines DNA-Treffers bekannt gemacht werden konnte. Durch eine akribische Spurensuche und -sicherung kann der Täter nun zur Verantwortung gezogen und seiner gerechten Strafe zugeführt werden.

"Doppeltes Lottchen" in Bürgel

Etwas verwundert schauten am Mittwochmorgen scheinbar Beamte der Polizei während ihrer Streifenfahrt. Als sie durch Bürgel fuhren, fühlten sie sich sicherlich ein wenig wie im Film "Das doppelte Lottchen". Es waren nämlich zwei Fahrzeuge der Marke Audi mit identischen Kennzeichentafeln geparkt.

Eine Prüfung ergab, dass das Kennzeichen jedoch nur für einen Pkw ausgegeben wurde. Zur Klärung wurde dann der rechtmäßige Fahrzeughalter hinzugezogen. Der 44-jährige zeigte sich auch reumütig und gab den Verstoß zu. Beide Fahrzeuge gehören ihm. Eins ist aktuell an-, das andere abgemeldet. Er wollte jedoch in der Öffentlichkeit kein Aufsehen erregen und montierte deswegen jeweils ein Kennzeichen an die Fahrzeuge. Eine Anzeige wurde trotzdem gefertigt.

Nach Maschinendefekt ausgerastet

Die Contenance verlor ein 25-Jähriger aus Gera am Mittwochmittag in Crossen an der Elster. Als Mitarbeiter einer dort ansässigen Firma bediente er eine Maschine, welche plötzlich und unerwartet den Geist aufgab. Ein Arbeitskollege wollte den jungen Mann unterstützen und versuchte die Maschine zu reparieren, als der Geraer grundlos ausrastete und in der Umkleidekabine einen Spiegel und einen Seifenspender mit der bloßen Hand beschädigte. Dabei verletzte sich sich die 25-Jährige an der rechten Hand zu. Warum er plötzlich ausrastete, ist ungewiss.