Eine Wasserschildkröte wurde jetzt an der Saale bei Wöllnitz gesichtet. Sie wurde vermutlich ausgesetzt und ist hier nicht heimisch.

Schildkröten sonnen sich am Jenaer Saaleufer

Zwei Stand-Up-Paddler machten in dieser Woche bei Wöllnitz eine überraschende Entdeckung: Auf einem abgebrochenen Baumstamm, der in die Saale ragte, sonnte sich eine Schildkröte. Wenige Meter weiter war eine weitere zu sehen. Ein ungewöhnliches Bild für Jena, das sogleich fotografisch festgehalten wurde.

Die Redaktion leitete die aufgenommenen Bilder an Martin Görner weiter, Leiter der Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen und versierter Tierkenner. Zur genauen Art vermag er keine Angaben machen, eins sei aber sicher: „Es sind Wasserschildkröten, die hier nichts zu suchen haben“, sagt er.

Höchstwahrscheinlich hat da jemand seine früheren Haustiere ausgesetzt. „Das kommt relativ häufig vor“, sagt er. Angesichts der immer wärmeren Temperaturen besitzen die Tiere eine gute Überlebenschance, „vor 30 Jahren hätte sich das von selbst geregelt“.

Görner bittet die Bürger, die eingeschleppte Tierart, sogenannte Neozoen, einzufangen, denn sie könnten heimische Tiere verdrängen. „Sie fressen Fische, Molche und Wasserinsekten, um deren Schutz wir uns bemühen“, sagt er. In Tiergärten oder Zoos könnten sie untergebracht werden. Aber Vorsicht: „Sie können ordentlich zubeißen“, sagt Görner.

Heimisch war einst mal die Europäische Sumpfschildkröte, sie ist aber in hiesigen Gefilden nicht mehr zu finden und gilt als vom Aussterben bedroht. Sie bevorzugt Standgewässer, würde also an der stark fließenden Saale ohnehin keinen idealen Lebensraum finden.