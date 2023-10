Schlägerei, betrunken am Steuer, Farbschmierereien: Polizeinachrichten aus Jena

Jena Schlägerei zwischen zwei Männern, drei Betrunkene aus dem Verkehr gezogen und bei Farbschmierereien wird nicht nur eine Luftmessstation beschädigt.

Eine Schlägerei beobachteten Zeugen am Donnerstagabend. Laut Polizeimeldung rang ein Mann in der Jenergasse einen anderen Mann zu Boden und schlug ihn mehrfach. Noch vor dem Eintreffen der Beamten entfernten sich beide vom Tatort. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 20 Jahre mit weißem Pullover, dunkler Hose sowie einer Jacke in Leopardenmuster bekleidet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Jena telefonisch unter: 03641/810 oder per E-Mail an: id.lpi.jena@polizei.thuereingen.de unter Nennung des Aktenzeichens 280692/2023 entgegen.

Drei Betrunkene aus dem Verkehr gezogen

Betrunkene waren mit ihren Fahrzeugen sowohl am Donnerstagabend als auch am Freitagmorgen auf Jenas Straßen unterwegs. Die Polizei informierte, dass ein 25-Jähriger im Steinweg mit 0,9 und ein 21-Jähriger im Leutragraben mit 0,79 Promille erwischt worden. Gegen beide Männer ist ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine 20-jährige Frau auf einem E-Scooter in der Westbahnhofsstraße war indes mit 1,89 Promille unterwegs. Eine Blutentnahme und eine Anzeige folgten.

Luftmessstation beschmiert

Mit grüner und pinker Farbe beschmierten Unbekannte die Luftmessstation auf einem Schulgelände in der Dammstraße. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Schmiererei am Donnerstagmittag bekannt. Hinweise auf die Verursacher gibt es aktuell nicht. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Fassade mit Farbkugeln verunreinigt

Mit Farbkugeln haben Unbekannte eine Fassade am Donnerstagvormittag in der Mittelstraße verunreinigt. Laut Polizeimeldung wurde dabei auch ein geparkter Volvo beschmutzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei ermittelt.

