Schlangestehen am Jenaer Standesamt: Sieben Hochzeiten und eine ganz lange Schleppe

Jena. Am Jenaer Standesamt herrschte am Freitag, dem 23. Juni 2023 Hochkonjunktur.

Am Jenaer Standesamt herrschte am Freitag Hochkonjunktur. Sieben Paare gaben sich im Rathaus das Jawort, wobei Braut Evelyne Hermann wegen ihrer extralangen Schleppe besonderes Aufsehen erregte. Zum Glück hatte sie eine Helferin, so dass es beim Aufzug keine Verwicklung gab. Bräutigam Eric Klose hatte die Braut zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen.