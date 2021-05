Umweltministerin Anja Siegesmund (Bündnisgrüne) hat am Donnerstag einen 1,476-Millionen-Scheck zur Anschaffung von zwei E-Bussen an die Nahverkehrsgeschäftsführer Andreas Möller und Steffen Gundermann (links und rechts) sowie an Finanzdezernent Benjamin Koppe (CDU) übergeben.