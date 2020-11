Schlimmstenfalls muss die Stadt Jena die Gebühren erhöhen

Das Fazit: Wie unter einem Brennglas hat Corona eine Situation verschärft, die seit Jahren besteht und den städtischen Haushalt nun vollends in Schieflage bringt. So sprach OB Thomas Nitzsche (FDP) am Mittwoch im Stadtrat davon, dass seit 2014 die Aufwendungen jährlich um vier Prozent anstiegen. Manifest wird das Problem, da im Krisenjahr 2020 die Einnahmen wegbrechen.

So war es die gute Konjunktur, aber auch höhere Hebesätze bei der Gewerbesteuer im Jahr 2015, die bis 2018 zumindest die jährlich steigenden Ausgaben kompensieren konnten. Das aber hat schon 2019 aus konjunkturellen Gründen nicht mehr funktioniert. Der Berichtsvorlage des Oberbürgermeisters ist zu entnehmen, dass bereits 2018 die Finanzverwaltung davor gewarnt habe, dass die Situation außer Kontrolle geraten könne. Und als ob man es den Stadträten ins Stammbuch schreiben würde, folgt der Satz: „Die Plädoyers der Finanzverwaltung für eine längerfristige Mäßigung bei ausgaberelevanten Beschlüssen (...) haben politisch kein Gehör gefunden.“ Schuldenaufnahme ist keine Lösung Nitzsche verdeutlichte, dass eine Schuldenaufnahme das Problem nicht lösen werde, da eine Kreditaufnahme kein Ertrag sei, ebenso wenig wie die Tilgungen Aufwand seien. So folgt jetzt ein Haushaltssicherungskonzept als Prolog für einen genehmigungsfähigen Haushalt, der wahrscheinlich doch erst im Januar verabschiedet werden kann. Als Vorsitzende des Finanzausschusses betonte die bündnisgrüne Fraktionsvorsitzende Margret Franz, dass zu der Sitzung des Fachausschusses am 24. November Vertreter der Kommunalaufsicht eingeladen worden seien. Jena muss seinen Haushalt 2021 im Landesverwaltungsamt in Weimar vorlegen und genehmigen lassen. Was der OB nicht sagte, aber am Ende der Berichtsvorlage steht: Wenn es gelinge, die Aufwendungen bis 2025 um etwa 20 Millionen Euro pro Jahr zu senken und danach nur noch mit 2 Prozent jährlich zu steigern, seien auf der Einnahmeseite kaum zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Dazu aber seien drastische Einschnitte nötig, insbesondere in allen freiwilligen Bereichen. „Gelingt dies nicht, muss der fehlende Konsolidierungsbeitrag auf der Einnahmeseite generiert werden. Dies würde deutliche Erhöhungen der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer erfordern sowie bei Gebühren, vor allem der Elternbeiträge für Kitas.“