Schmierereien an Hauswänden und Eierwürfe auf Schule in Jena

Während ihrer Streifenfahrten die Polizei in Jena mehrere Graffiti an Gebäuden entdeckt.

So wurden am frühen Dienstagmorgen an der Turnhalle der Jenaplanschule in der Tatzendpromenade Schriftzüge wie "Antifa Area", " No Cops" und "No Nazis" mit schwarzer Farbe, in einer Größe von etwa 3m x 1,80m, an die Fassade gesprüht. Auch an der Hauswand eines gegenüberliegenden Gebäudes seien gleichgelagerte Schriftzüge angebracht worden. Die Tatzeit liegt laut Polizei zwischen Montag 16.30 Uhr und Dienstag 3.30 Uhr. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf etwa 2000 Euro.

Im Laufe des Dienstags wurde weiterhin bekannt, dass auch der Sporthallenkomplex Lobeda-West in der Karl-Marx-Allee beschmiert wurde. Hier wurden mehrfach und in unterschiedlichen Größen die Buchstaben "OBK" in weißer Farbe aufgebracht.

Nicht mit Sprühfarbe, sondern mit normaler Farbe in schwarz und rot, haben Unbekannte außerdem eine Mauer in der Emil-Wölk-Straße "verschönert". In einer Länge von 15 Metern und einer Höhe von einem Meter erstreckte sich der Schriftzug nahe einer Haltestelle. Ein direkter Bezug zum jährlich wiederkehrenden Frauentag sei laut Polizei wahrscheinlich.

Eierwurf – eine neue Disziplin?

Eine weitere Schule wurde übers vergangene Wochenende verschandelt. Unbekannte warfen Eiere gegen das Schulgebäude der Talschule in der Ziegenhainer Straße in Jena. Die Hintergünde seien unklar, teilte die Polizei mit. Über die Motivation könne nur spekuliert werden. Eine Anzeige durch die Polizei wurde aufgenommen.

