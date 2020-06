Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schmierereien - Brand geht glimpflich aus - Radfahrer verletzt

Schmierereien in Jena

Etwa 3000 Euro Sachschaden richteten Unbekannte Am Klosterweg in Jena an. Am Montagmorgen mussten die Geschädigten feststellen, dass eine Grundstücksmauer mit einem 20 Meter x 1,50 Meter großen unleserlichen Schriftzug besprüht wurde. Mit schwarzer und gelber Lackfarbe haben sich die unbekannten Täter an der Wand ausgelassen.

Radfahrer bremst vor Auto und verletzt sich leicht

Einen Unfall meldete ein 31-Jähriger am Montagabend. Der junge Mann teilte mit, dass er mit seinem Fahrrad die Carl-Zeiss-Straße in Richtung Jahnstraße unterwegs war, als plötzlich ein Pkw vom Parkstreifen, ohne auf den herannahenden Radfahrer zu achten, auf die Fahrbahn fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der 31-Jährige stark bremsen und stürzte. Hierbei zog sich der Geschädigte leichte Verletzungen zu.

Waldbrand verhindert

Zu einem kleinen Brand kam es am Montagabend in Bad Klosterlausnitz Eine 72-Jährige entsorgte die Holzkohle auf dem Kompost in ihrem Garten, wobei vermutlich noch Glutnester vorhanden waren. Dadurch entzündete sich der Kompost. Umstehende Bäume wurden auch leicht in Mitleidenschaft gezogen. Glücklicherweise hat sich das Feuer nicht auf den nah gelegenen Wald ausgebreitet und größerer Schaden konnte so verhindert werden.

Mountainbike gestohlen

Ein hochwertiges Mountainbike wurde im Laufe des Pfingstwochenendes in Camburg entwendet. Der 33-jährige Eigentümer schloss sein Rad am vergangenen Freitag am Bahnhof in Camburg an. Als er am Montag sein Bulls-Rad wieder nutzen wollte, musste er feststellen, dass es durch unbekannte Täter entwendet wurde.