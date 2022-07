„Schnauze Nazi“: Inklusive Band aus Jena präsentiert Radio-Weltpremiere

Jena. „HandyCap“ starten durch: Viele Konzertanfragen trudeln ein und die erste Studioaufnahme ist im Kasten.

Über die derzeitige Resonanz staunt selbst Steffen Landeck, Musikpädagoge und Kopf des Jenaer Vereins „AndersGleich“. Die inklusive Band „HandyCap“, die aus einem Projekt des Vereins entstanden ist, erhalte gerade so viele Konzertanfragen, dass man sie gar nicht alle bedienen könne. Zusätzlich gab es nun erstmals eine professionelle Studioaufnahme in einem Jenaer Tonstudio. Der professionell produzierte Song „Schnauze Nazi“ wird am heutigen Donnerstag im Offenen Kanal Jena seine Radio-Weltpremiere feiern und auch online auf rockradio.de hörbar sein.

Die Band „HandyCap“ hat sich vor etwa sieben Jahren aus Teilnehmern und Workshopleitern des AndersGleich-Ferienprojektes „Musikbaustelle“ gegründet. Der Verein AndersGleich, widmet sich in Jena Inklusionsprojekten für junge Menschen im Bereich Freizeit und Bildung und füllt damit eine noch immer klaffende Lücke. Steffen Landeck weiß besser als viele andere, dass Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen viel mehr schaffen können als ihnen weithin zugetraut wird. Es seien zumeist die Barrieren im Kopf die überwunden werden müssten, glaubt er. Die Band „HandyCap“ ist das beste Beispiel dafür, dass junge Menschen mit Behinderung richtig durchstarten können, wenn man die richtigen Strukturen schafft und ihnen Förderung und Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet.

Gerade das Gesicht von Sänger Christian Lambrecht ist vielen Jenaern bereits bekannt. Der junge Sänger hat Trisomie 21 und rockt auf der Bühne wie ein Star. Das Bühnenprogramm der Band bestehe aus Eigenkompositionen, erklärt Landeck, der selbst Teil der Band ist und die Gitarre übernimmt. Sozialpädagoge Stefan Täuber spielt den Bass. Gemeinsam mit Murat Schroth am Schlagzeug werde ein „festes rhythmisches Fundament aufgebaut“, welches von Punkrock über Crossover bis hin zu Off-Beat-Anleihen reiche. Auf diesem Fundament kann sich nicht nur Sänger Christian Lambrecht austoben, neben ihm stehen auch Mathis Busse und Max Abbe als Sänger auf der Bühne.

Momentan fülle sich der Band-Kalender ganz von allein. So gab es in den vergangenen drei Wochen auch drei Konzerte mit „HandyCap“: beim Summer-Rail-Festival im bayrischen Spalt, beim Sommerfest im Jenaer Paradies und in Erfurt bei der Tour „Inklusion Rockt & Rollt“. Dabei ist es gerade jetzt nicht leicht für die Band, denn schon im Jahr „2021 verließ der Sänger Max Abbe aufgrund seines Wegzugs aus Jena die Band und Murat Schroth konnte krankheitsbedingt immer seltener an den Proben teilnehmen und nicht mehr bei Live-Auftritten dabei sein“, sagt Landeck. Derzeit werde Jonas Hampel als neuer Schlagzeuger angelernt und könne sicher ab Herbst mit „HandyCap“ auf der Bühne stehen.

Den Grund für die verstärkte Aufmerksamkeit, die der Jenaer Band zuteil wird, sieht Steffen Landeck in einem Internetportal namens „PincMusic“ – eine Art Datenbank für inklusive Bands und Musikprojekte – das eine höhere Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit verschafft. Initiiert wurde PincMusic von einem Berliner Verein, dem „Handiclapped“ e.V., der sich für inklusive Kulturangebote stark macht. „Seit wir in dieser Datenbank vertreten sind, geht es mit der Bekanntheit der Band noch schneller voran“, sagt Steffen Landeck.

Wer die Radiopremiere von „Schnauze Nazi“ hören will und ein Interview mit Steffen Landeck, der kann am heutigen Donnerstag, 7. Juli, zwischen 15 und 16 Uhr Radio OKJ einschalten.