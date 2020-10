Mitten im Stadtzentrum von Jena, in der Grietgasse, wurde dieser Tage ein Fuchs eingefangen. Das recht zutrauliche Tier hatte sich vorm Imbiss der Gönnataler Putenspezialitäten aufgehalten und signalisierte offenbar starkes Interesse am Ladeninneren.

Nach Alarmierung durch die Mitarbeiter rückten Männer des Jenaer Ordnungsamtes an und fingen den vorm Ortho-Schuhladen sitzenden Fuchs mit einem großen Käscher ein. Das sei ohne Probleme und zügig gegangen, war am Mittwoch bei der Stadtverwaltung zu hören. Auch ein kleiner Handyfilm, der unsere Redaktion erreichte, zeigt, dass das Tier sehr schnell in die Fänge geriet. Wie Stadtsprecher Kristian Philler auf Nachfrage unserer Redaktion sagte, seien auch Feuerwehr und Stadtförster einbezogen gewesen.

Tier wurde nicht getötet

Sorgen des Jenaer Tierschutzes, dass der Fuchs nach seinem Einfangen womöglich getötet worden sein könnte, zerstreute Philler. Der Fuchs sei im Munketal am Waldrand ausgesetzt worden. Füchse haben sich jüngst öfter im Jenaer Stadtbild sehen lassen. Erinnert sei nur an zutrauliche Füchse einst im Damenviertel und im Paradies.