Thorsten Büker über eine auf Wachstumgepolte Politik

Nun kann man einem Oberbürgermeister mit FDP-Parteibuch durchaus eine wirtschaftsnahe Grundhaltung attestieren. Ein Verdränger der Subkultur ist er nicht. Zumindest wären es seine Vorgänger dann auch, denn viele Entscheidungen, die die Dokumentation „Nichtstadt – „Porträt eines Fortschritts“ beleuchtet, fielen vor seinem Amtsantritt. Südkurve, Insel, das Geburtshaus, das Café Wagner, gewiss, beim Wagenplatz am Steinbach wirkte er zumindest etwas hartleibig.

Wem gehört die Stadt? Die Frage zu stellen, ist legitim. Und in einer Demokratie gibt es sicherlich ganz viele Antworten darauf. Aber hintergründig muss es um die Stadtentwicklung gehen, um eine auf Wachstum gepolte Stadtpolitik und um die Frage, ob dieses Schneller, Höher, Weiter, das seit der Wende den strategischen Kurs bestimmt und Jena glänzen lässt, wirklich noch zeitgemäß ist. Ist Jena auf Gedeih und Verderb zum Wachstum verdammt? Fängt es nicht schon mit den Schlüsselzuweisungen an, die das Land nach der Zahl der Einwohner ausschüttet? Und wie verändert dieses Wachstum die Menschen und deren Lebensräume?

Schon die Klimaschutzdiskussionen lassen das Wachstumsparadigma bröckeln. Wer es in Frage stellt, wird allerdings häufig genug belächelt.