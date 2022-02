Schnelles Netz in Jenaer Gewerbegebieten

Jena. Telekom schließt 210 Jenaer Unternehmen an Gigabit-Netz an

In den Gewerbegebieten Saalepark und Unteraue in Jena erhalten die rund 210 Unternehmen jetzt Anschluss ans Gigabit-Netz der Telekom. Die Unternehmen werde in den Gewerbegebieten unmittelbar mit den Detailplanungen für den Glasfaserausbau beginnen. Die Telekom wird dafür rund zehn Kilometer Glasfaser verlegen und die Unternehmensstandorte direkt ans Glasfaser-Netz anbinden.