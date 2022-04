Schnucki, bring den Müll raus

Thomas Stridde zu Maßnahmen gegen den Vandalismus.

Und nun? Dass ein Verantwortlicher beim Kommunalservice KSJ in dieser Ausgabe Fassungs- und Ratlosigkeit bekundet, ist nachvollziehbar. Es geht um Unbekannte, die per Axt Stadtbäume fällen. Und um Gäste im Paradies, die zum Schluss von ihrem Stück Liegewiese auf die gleiche Weise weichen wie die Säue vom Trog. Müll in die nahen Mülleimer werfen? Wieso das denn?

Auf der Suche nach Antworten driftet man in diesen Tagen in die weite Gedankenkurve. Längst wissen wir, dass der Krieger aus dem Kreml auch gegen die vermeintliche westliche Dekadenz anficht. Der neue Kaiser von China sieht das ähnlich und hat landesintern längst mit der totalen Überwachung reagiert.

Würde unseren Parks ein Satz Video-Kameras nicht guttun? Den besseren Weg haben schon vor vielen Jahren die Stadtförster gefunden. Sie begrüßten vor Corona jährlich 3500 Jenaer Kinder zum Umweltbildungsunterricht, Tendenz im demnächst eröffnenden Naturerlebniszentrum auf dem Forst: noch deutlich steigend. Ausrechenbar sind die ersten Teilnehmer mittlerweile selbst erwachsen, statistisch nachweisbar hat seit einigen Jahren der Vandalismus im Wald – Höhepunkt einst: die Männertagswanderung – abgenommen.

Übertragen auf die Paradies-Verwüstung leitet sich eine Empfehlung ab. Leute, lasst eure Kinder regelmäßig den Müll raustragen!

