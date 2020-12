Schönfeld: Zusammenhalt in Kahla ist trotz Corona dagewesen

Das Jahr 2020 war auch für Kahla eine Herausforderung. Im Jahresendgespräch berichtet Bürgermeister Jan Schönfeld (parteilos), wie die Stadt zusammenhielt, welche finanziellen Herausforderungen anstehen und warum Jenaer Maßnahmen anfangs im Ort verwirrten.

Wie fassen Sie das Jahr 2020 in einem Wort zusammen?

Spannend.

Warum?

Jeden Tag mussten wir neue Herausforderungen bewältigen. Wenn auch vieles überraschend kam und mit Schwierigkeiten verbunden war, haben wir doch für alles eine Lösung gefunden. Die Corona-Pandemie überlagerte alles.

Wie ist Kahla bislang durch die Krise gekommen?

Zu Beginn der Krise wusste niemand, wie es abläuft. Wir mussten für die Kontrollen kurzfristig das Ordnungsamt mit Bauhof-Mitarbeitern aufstocken. In Zusammenarbeit mit der Polizei bin ich ganz zufrieden, wie wir das hinbekommen haben. So wie sich die Lage in Kahla entwickelt hat, kann man froh sein, dass es bislang glimpflich für uns ausging.

Das Marktbrunnenfest und der Weihnachtsmarkt mussten abgesagt werden. Für andere Veranstaltungen wie die Jugendweihe und Halloween wurden mit Engagierten Alternativen organisiert. Ist Kahla ein Stück mehr zusammengewachsen?

Der Zusammenhalt ist von vornherein immer dagewesen. Das haben wir durch viele Anfragen von Bürgern gespürt, die etwas tun wollten. Es war nur schade, dass wir vieles bremsen mussten. Angefangen hatte es mit dem Maibaumsetzen, bei dem viele Ehrenamtliche engagiert sind. Rückbetrachtet auf die Infektionsentwicklung war die Absage richtig. Es war aber auch richtig, für andere Veranstaltungen etwas Coronakonformes zu organisieren. Durch den Halloween-Umzug sollten die Kinder nicht unkontrolliert von Tür zu Tür ziehen. Mit den Ehrenamtlichen hat das sehr gut geklappt. Es gab eine unwahrscheinliche Flut von Süßigkeiten-Spenden von den Bürgern.

Sie sprachen vom Ausgebremst-Sein. Als kleine Stadt ist man in dieser Krise von Verordnungen des Landes und Kreises abhängig. Im Frühjahr war die Informationsvermittlung teilweise schwierig. Hat sich dieser Kommunikationsfluss gebessert?

Unser Problem war eher, dass der Landkreis im Frühjahr zögerlicher war als die Stadt Jena. Als die Maskenpflicht in Jena kam, wurde hier gefragt: Warum muss ich in Kahla keine Maske tragen? Wir haben wenig Einflussmöglichkeiten, auch wenn wir es im Landkreis angesprochen haben. Jetzt gibt der Kreis keine eigenen Verordnungen mehr heraus, sondern übernimmt jene vom Land. Das macht es für uns leichter, da wir gleich den Zugriff darauf haben und schneller reagieren können. Die Pandemie führte auch dazu, dass wir bestimmte Prozesse anders handhaben. Die Umstellung, dass Bürger nur noch mit Termin zu den Ämtern kommen, ist ein kleiner „positiver“ Effekt. Mit dem Bürger wird im Vorfeld ausgemacht, was er mitbringen muss. So waren Anliegen wesentlich schneller abgearbeitet, weil eben nicht noch ein Passfoto oder ein Formular fehlte. Wir denken darüber nach, wie wir das zukünftig beibehalten können.

Andererseits blieben auch Aufgaben liegen, weil mehr Personal beispielsweise für Kontrollen eingesetzt wurde.

Das hat sich hauptsächlich im Bauhof bemerkbar gemacht, wo ein paar Dinge liegen blieben. Wir haben aber versucht, es auf städtische Angelegenheiten zu beschränken, zum Beispiel beim Feuerwehrgelände. Dort wollten wir die Fassade streichen. Arbeitstechnisch hätten wir das gern erledigt, aber es verfällt dadurch nichts.

Wirtschaftlich wirkt sich die Krise auch auf die Kommune aus. Land und Bund haben Ausgleichsmittel überwiesen. Wurden die Verluste dadurch kompensiert?

Nein. Unsere Steuerausfälle sind vielleicht zu 50 Prozent ausgeglichen. Das schränkt die Investitionstätigkeit ein. Das Jahr 2020 ist dabei nicht einmal stark betroffen, größere Bedenken hege ich für die künftigen Jahre. Für uns als Kommune darf die Investitionstätigkeit nicht aufhören. Wie die Finanzierungslage 2021 sein wird, kann man derzeit nicht beziffern. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich, sie können aber den Betrag, der offen steht, nicht auffangen. Das sind aber auch alles nur Schätzungen.

An eine Haushaltsaufstellung für 2021 ist weiter nicht zu denken?

Doch, wir arbeiten intensiv daran, weil wir großes Interesse haben, handlungsfähig zu werden. Bloß für Investitionen jetzt Werte anzusetzen, die man nicht einhalten kann, ist eine Lüge vor sich selbst. Wir brauchen verfügbare Zahlen.

Für die Entwicklung der Saaleaue wollen Sie Fördermittel für ein Konzept akquirieren. Was ist geplant?

Wir wollen die Flächen vom Wehr bis zum Ausgleichssportplatz betrachten, um das Areal als Naherholungsgebiet aufzuwerten und touristisch zu entwickeln. Mir wäre es dabei auch wichtig, für Kinder und Jugendliche zusätzliche Spielmöglichkeiten zu schaffen. Wenn wir so eine Konzeption haben, könnten wir Fördermittel für die einzelnen Bestandteile erhalten.

Welche weiteren Investitionsprojekte stehen auf der Wunschliste für 2021?

Mit der Anbindung der Freibad-Toiletten an die Kläranlage hätten wir alle technischen Grundvoraussetzungen geschaffen. Das ist wichtig, damit wir nicht jedes Jahr vor dem Dilemma stehen, eine Sondergenehmigung für die Öffnung zu benötigen. Es wäre auch die Grundvoraussetzung, um Fördermittel für die generelle Sanierung des Freibades zu erhalten. Mit einem Caravan- und Zeltplatz könnte für den Kioskbesitzer auch außerhalb des Sommers eine Perspektive geboten werden. Für die touristische Entwicklung wollen wir auch die anderen Gemeinden im südlichen Saaletal einbinden.

Was wünschen Sie sich für Kahla im kommenden Jahr?

Dass wir das umsetzen können, was wir vorhaben. Dass wir den Haushalt rund bekommen, Neues entwickeln und Geplantes fortsetzen können. Der Rosengarten als städtisches Gebäude liegt mir sehr am Herzen, dort müssten die Toiletten und das Parkett von Grund auf erneuert werden. Auch für die weitere Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED werden wir einen Fördermittel-Antrag schreiben.