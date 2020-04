Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schon 600 Briefe der Hoffnung in Jena verteilt

Die Jenaer Bürgerschaft sei bislang eindrucksvoll dem Aufruf zur Aktion „Hoffnungsbriefe“ gefolgt. Das sagte am Montag Seniorenbeiratsvorsitzender Ralf Kleist. Es seien bereits 600 Briefe, Zeichnungen und Fotos eingegangen, die jeweils an einem Wochenende an bislang fünf Alten- und Pflegeheime übergeben wurden – verbunden mit einem musikalischen Gruß des Jenaer Posaunenchors in kleiner Besetzung. In den Hoffnungsgrüßen soll es um ermutigende Gedanken, gute Erfahrungen, auch Gebete gehen. Es seien wunderbar gestaltete Briefe eingegangen, die mit Tusche und Feder geschrieben sind, oder Grußkarten mit fantastischen Fotos, berichtete Ralf Kleist. Auch aus Jenas Partnerstadt Erlangen seien Briefe angekommen. Der Seniorenbeirat Erlangen hatte den Aufruf an seine Mitglieder weitergegeben.

Die nächsten Hoffnungsbriefe werden – musikalisch begleitet von den „Jazzfriends“ – am 1. Mai übergeben, diesmal an das Gertrud-Schäfer-Haus in Jena-Ost.

Seinen Hoffnungsbrief kann man in einen der Sammelbriefkästen einwerfen oder per Post schicken: Kreisdiakoniestelle, Saalbahnhofstr. 12 - 07743 Jena. Sammelbriefkästen befinden sich an der Stadtkirche St. Michael oder bei der Kreisdiakoniestelle.