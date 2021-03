Schon immer gern in der heimischen Scheune rumgeschraubt

Danny Böttcher aus Zöllnitz ist erst 20 Jahre. Doch er hat so manch Älterem einiges voraus: Zielstrebigkeit und den unbedingten Willen, in seinem Beruf stetig voranzukommen. So ist es nicht verwunderlich, dass er nun, wenn auch coronabedingt etwas später, die Urkunde als 2. Bundessieger im Feinwerkmechaniker-Handwerk bei Leistungswettbewerb des Deutsche Handwerks in Empfang nehmen konnte.

Danny Böttcher wurde das Interesse am Beruf des Feinwerkmechanikers quasi in die Wiege gelegt. Sein Vater ist selbst Meister in dieser Branche. „Ich bin auf dem Dorf groß geworden, habe schon immer als Hobby gern in der heimischen Scheune rumgeschraubt.“ Über ein Praktikum in der 8. Klasse ist er auf die Hema GmbH aufmerksam geworden, fand Gefallen an der Arbeit und dem Klima in Unternehmen und bewarb sich schließlich erfolgreich um einen Ausbildungsplatz. „In diesem Beruf ist einfach alles dabei – von der Handarbeit bis hin zu hoch technischen Prozessen und der Arbeit mit modernsten Maschinen und Computeranlagen“, sagt Danny Böttcher.

Ausbildung vorzeitig beendet

Die dreieinhalbjährige Ausbildungszeit konnte er aufgrund seiner Leistungen vorzeitig beenden und überzeugte anschließend auch die Jury beim Leistungswettbewerb von seinem Können. Ausruhen möchte er sich auf den Lorbeeren dennoch nicht. So hat er in den nächsten Jahren bereits die Meisterfortbildung im Visier. Mit der Hema GmbH hatte er zudem den perfekten Ausbildungsbetrieb für sich gefunden. Seit Gründung des Unternehmens im Jahr 1990 haben bereits 14 Werkzeugmacher und Feinwerkmechaniker erfolgreich ihre Ausbildung absolviert, davon vier vorzeitig. „Das spricht für die hohe Qualität der Ausbildung im Betrieb“, sagt Gerhard Prager, Ausbildungsberater der Handwerkskammer für Ostthüringen, deutlich.

Spezialist für Optik- und Medizintechnik

Die Hema Formenbau + Kunststoffverarbeitung GmbH ist Spezialist für den Formenbau von Spritzguss- und Druckgusswerkzeugen sowie für die Kunststoffverarbeitung. „Besonders spezialisiert habe wir uns auf Optik- und Medizintechnik, in der ein Höchstmaß an Präzision gefragt ist. Aber auch die Fertigung von bis zu drei Tonnen schweren Werkzeugen für Spritzguss und Druckguss sind für uns kein Problem“, erklärt Geschäftsführer Frank Henniger.