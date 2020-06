Jena. Jason, Jolie und Joane erblickten am 3. Juni das Licht der Welt. Familie nahm bereits Kontakt zu den ersten Drillingseltern des Jahres am UKJ auf.

Schon zweite Drillingsgeburt am UKJ in diesem Jahr

Schon das zweite Mal innerhalb weniger Wochen kamen am Uniklinikum Jena (UKJ) Drillinge zur Welt: Jason, 45 Zentimeter und 2130 Gramm Geburtsgewicht, Jolie, 40 Zentimeter und 1745 Gramm und zuletzt noch Joane, 42 Zentimeter klein und mit 1600 Gramm die leichteste der Drillingsgeschwister, wurden am 3. Juni zwischen 10.40 und 10.50 Uhr per Kaiserschnitt im Kreißsaal der Jenaer Geburtsmedizin geboren. Die Drillinge blieben bis zur 34. Schwangerschaftswoche im Mutterleib. Wie üblich bei Mehrlingsgeburten sind sie Frühgeburten und werden die nächste Zeit zunächst auf der Neonatologie am UKJ verbringen. Die Eltern, Sandy und Steffen Röbisch aus dem etwa 80 Kilometer entfernten Molschleben, werden also in den kommenden Wochen öfter dort zu Gast sein.

Für Mama Sandy ist die Jenaer Klinik ohnehin schon fast zur Ersatzheimat geworden, denn sie hat schon die letzten vier Wochen vor dem geplanten Geburtstermin der Drillinge dort verbracht. Schließlich handelt es sich bei Mehrlingsschwangerschaften um Risikoschwangerschaften und Sandy Röbisch wurde von den Geburtsmedizinern des UKJ engmaschig überwacht, damit die Kleinen so lange wie möglich im schützenden Mutterleib bleiben konnten.

Und auch wenn die Zeit durch die Corona-Pandemie etwas anders war: Mama Sandy hat sich rundum gut betreut gefühlt. Bei der Geburt war Papa Steffen selbstverständlich zur Unterstützung im Kreißsaal an ihrer Seite. Kontakt geknüpft hat Familie Röbisch übrigens auch schon mit Familie Rauh. Annika und André Rauh sind die Eltern der ersten Drillinge des Jahres am UKJ, die am 16. April das Licht der Welt erblickten.