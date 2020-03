Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schott sagt Feier wegen Corona ab

Sogar der Oberbürgermeister muss draußen bleiben: Eigentlich wollte die Schott AG am Donnerstag für ein neues Gebäude in Jena feierlich den Grundstein legen. 15 Millionen Euro will man 2020 in Jena investieren. Nun wird am Donnerstag nur intern gefeiert – um die Corona-Ansteckungsgefahr möglichst klein zu halten.