Schrauben statt daddeln

Jena. Die Stadtwerke Jena Netze entwickeln eine Anhängerwerkstatt für Nachwuchskräfte.

Gemeinsam schrauben, konstruieren und dabei verstehen, wie Trinkwasserversorgung funktioniert: Um Schülerinnen und Schülern in und um Jena technische Berufsfelder in der Versorgungstechnik näher zu bringen, haben die Stadtwerke Jena Netze ein neues und mobiles Lernformat entwickelt. Ein Anhänger in Form einer mobilen Werkstatt bietet eine Ausbildungsplattform zum Thema Trinkwasser, die es „in sich“ hat.

Direkt auf dem eigenen Schulhof können Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 10 mit typischen Werkzeugen und Werkstoffen aus Metall und Kunststoff arbeiten, technische Zeichnungen studieren und im Wettbewerb selbst ein Mini-Wassernetz aufbauen. Das für Schulen kostenfreie Angebot deckt inhaltlich einen kompletten Schultag ab und kann ab sofort über die Internetseite der Stadtwerke Jena unter www.stadtwerke-jena.de/anhaengerwerkstatt gebucht werden.

Das erste Mal in der Öffentlichkeit zu sehen, ist die Anhängerwerkstatt am Mittwoch, 27. September, auf dem MINT-Festival in Jena auf dem Campus Ernst-Abbe-Platz.