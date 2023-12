Schüler aus Kahla helfen todkranken Kindern

Miklas Eberlein (rechts) vom Gymnasium „Leuchtenburg“ in Kahla überreicht eine Spende von 300 Euro an Marcus Köhler vom Kinderhospiz Mitteldeutschland.

Kahla Das Gymnasium Kahla unterstützt regelmäßig zu Weihnachten die Arbeit des Kinderhospiz Mitteldeutschland. Dafür ist nun eine neue Rekordsumme zusammengekommen.

Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums „Leuchtenburg“ aus Kahla haben in der Vorweihnachtszeit erneut Spenden für das Kinderhospiz Mitteldeutschland gesammelt. Die vom Schülerrat organisierte und vom Förderverein der Schule unterstützte Nikolaus-Aktion hat zum nunmehr dritten Mal stattgefunden. Für einen Euro konnten Mitglieder der Schule einen Schoko-Nikolaus und einen Grußzettel erwerben, um dann eine nette Botschaft weitergeben zu können.

452 der Gruß-Nikoläuse wurden am 350 Schülerinnen und Schüler zählenden Gymnasium schließlich verkauft. Abzüglich der Kosten war so eine Spendensumme von 300 Euro zusammengekommen, was nach 250 und 150 Euro bei den vorherigen Aktionen einen neuen Rekordwert darstellt.

Sponsor gesucht

Miklas Eberlein war zuversichtlich, dass beim Weihnachtssingen und dem Auftritt der Bläsergruppe am Dienstag noch weitere spontane Spenden hinzugekommen sind. Die Spendenbox überreichte er dann an Marcus Köhler vom Kinderhospiz Mitteldeutschland. Dieser dankte den Kahlaer Schülerinnen und Schülern für ihre Spendenbereitschaft und zeigte sich beeindruckt, dass die Nikolaus-Aktion inzwischen zu einer kleinen Tradition geworden ist.

Miklas Eberlein kündigte an, dass es die Spendensammlung auch im nächsten Jahr wieder geben soll. Schön wäre es, wenn sich ein lokales Unternehmen findet, dass die Kosten für die Schoko-Nikoläuse übernimmt, um am Ende mehr Geld für das Kinderhospiz übrig zu haben, sagte er.

Sensibilität ist entstanden

Am Gymnasium selbst schaffe die Aktion auch eine Sensibilität dafür, „wie gut es uns geht“, so Lehrerin Martina Waldhelm. Beim Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz werden Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit lebensverkürzenden Erkrankungen sowie deren Familien fernab einer Krankenhausatmosphäre professionell umsorgt. Zudem gibt es ein ambulantes Angebot, dass die Betroffenen im vertrauten heimischen Umfeld betreut.