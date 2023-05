Schüler forschen zu Geschichte des Rüstungswerks Reimahg im Walpersberg bei Kahla

Großeutersdorf. Schülerinnen und Schüler erinnern mit einer uneigennützigen Aktion an das NS-Verbrechen bei Kahla.

Vier Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse des Zabel-Gymnasiums aus Gera haben sich in ihrer Seminarfacharbeit mit dem Thema „Gesellschaftlicher Umgang mit Hinterlassenschaften des NS-Regimes am Beispiel des ehemaligen NS Rüstungswerkes Reimahg“ beschäftigt. Im Rüstungswerk – benannt nach dem Reichsmarschall Hermann Göring – waren während des Zweiten Weltkriegs zeitweise bis zu 15.000 Arbeiter beschäftigt, die zunächst in Bunkern und dann in dem riesigen Stollensystem Düsenjäger der Baureihe Messerschmitt Me 262 herstellen sollten. 2000 Menschen überlebten die Zwangsarbeit nicht.

Gleichwohl ist die Geschichte des Rüstungswerks Reimahg beispielsweise im Vergleich zu der des Konzentrationslagers Buchenwald deutlich weniger bekannt. Lina Fiedler, Pascal Dally, Kathi Rühle und Tayler Knopf haben sich in ihrer Seminarfacharbeit deshalb damit beschäftigt, wie sich die Gesellschaft auch mit weniger prominenten Objekten und Orten der Geschichte auseinandersetzt und wie man diese als Lern- und Erinnerungsorte erschließen kann.

Gedenksteine gereinigt

Um ein besseres Verständnis für die Historie des Rüstungswerks Reimahg zu bekommen, haben die vier Schülerinnen und Schüler immer wieder vor Ort mit angepackt, teilt Franziska Lange vom Geschichts- und Forschungsverein Walpersberg mit. So seien acht teils verwilderte Gedenksteine der Zwangsarbeiterlager gereinigt sowie von Moos und Unkraut befreit worden. „Das uneigennützige Engagement ist den Schülern hoch anzurechnen“, so Franziska Lange.

Auch bei der Gedenkveranstaltung zum 78. Jahrestag der Befreiung und zu Ehren der Opfer des Reimahg-Werks am Freitag, 12. Mai, würden die vier Geraer Schülerinnen und Schüler mit vor Ort sein und Teile ihrer Projektarbeit in Form von Interviews mit interessierten Bürgern und internationalen Gästen durchführen.

Der Geschichts- und Forschungsverein Walpersberg lade alle Interessierten zu der Gedenkveranstaltung ab 18 Uhr auf das ehemalige Militärgelände am Walpersberg ein. Beginn der Zeremonie sei dann um 18.30 Uhr.