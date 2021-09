Schülerangebote in Jena: Auf zu den Experimenten

Jena. Verein Witelo und Schülerforschungszentrum Jena bieten Arbeitsgemeinschaften an. Für Auswärtige werden auch Online-Angebote ermöglicht.

Einen Roboter bauen oder ein Computerspiel programmieren, das ist möglich in den stadtoffenen Arbeitsgemeinschaften des Vereins Witelo in Jena. Ab der 4. Klasse können Kinder dort erste technische Erfahrungen sammeln.

Immer mittwochs und donnerstags ist zudem die Forscherwerkstatt des Schülerforschungszentrums (SFZ) Jena in der Löbstedter Straße 67 geöffnet. „Wir hoffen natürlich, dass wir unsere Arbeitsgemeinschaften und Forscherclubs in Präsenz durchführen können“, sagt die Projektleiterin des SFZ, Dr. Christina Walther, die gleichzeitig Geschäftsführerin des Vereins Witelo – wissenschaftlich-technische Lernorte in Jena – ist. „Falls dies nicht möglich sein sollte, werden wir unsere Arbeitsgemeinschaften und Forscherclubs online fortführen. Da haben wir im vergangenen Schuljahr ausreichend Erfahrungen gesammelt, und mit unserem Experimentierboxenverleih hat das auch gut funktioniert.“

Der Forscherclub Mathematik und Informatik wird weiterhin als Online-Angebot durchgeführt, da dabei zuletzt auch Jugendliche teilnahmen, denen die Fahrt nach Jena zu weit gewesen wäre. Neben den stadtoffenen Formaten bieten Witelo und das SFZ Jena an vielen Jenaer Schulen wöchentliche Arbeitsgemeinschaften an, um Kindern und Jugendlichen MINT-Themen spannend zu vermitteln.

Weitere Informationen und Anmeldung zu den Kursen auf www.witelo.de