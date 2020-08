Schulbetrieb in „weitgehender Normalität“

„Endlich wieder Regelbetrieb!“ Den Ausruf kurz vorm Schuljahresbeginn gönnt sich Jenas Schulverwaltungsamts-Chef René Ehrenberg. Zu nah sind noch der Lockdown und der „eingeschränkte Regelbetrieb“ im alten Schuljahr. Beispiel Schülerbeförderung. Schon im Regelbetrieb sei das „ein dickes Brett“, sagt Ehrenberg: zehn Busse pro Tag vornehmlich mit je 50 Grundschülern morgens und nachmittags; in Taxis wiederum täglich rund 100 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, von denen viele in allgemeinbildenden Schulen lernen. Und all dies noch vor Wochen im eingeschränkten Regelbetrieb mit buntem Fächer von Anfangs- und Schlusszeiten! „Da waren alle sehr gefordert gewesen.“