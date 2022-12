Schulklasse wird mitten am Tag in Jena gleich mehrfach ausgeraubt

Jena. In Jena ermittelt die Polizei zu einem ungewöhnlichen Fall. Eine Schulklasse aus Sachsen wurde im Stadtgebiet gleich mehrfach ausgeraubt.

Am Dienstag wurde eine Schulklasse aus Sachsen im Jenaer Stadtgebiet gleich mehrfach ausgeraubt. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, seien die Schüler im Alter zwischen 12 und 13 Jahren mehrfach von verschiedenen Personen bedrängt worden. Unter Androhung von Gewalt wurde ihnen Bargeld abgenommen.

Die bisher unbekannte Anzahl von Tätern erbeutete von insgesamt vier Schülern und einer Schülerin Bargeld in Höhe von 42 Euro. Im Rahmen der Ermittlungen sollen jetzt die Mitschnitte von mehreren Überwachungskameras, die sich in diesem Bereich befanden, ausgewertet werden. Die Vorfälle ereigneten sich im Zeitraum von ca. 14 bis 15.30 Uhr, auch im Bereich der Einkaufspassage in der Goethestraße. Zeugen, welche Hinweise zu den taten oder den Tätern geben können werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Jena unter 03641 - 81 2464 zu melden.

15-Jährige will Ohrringe stehlen

Neue Ohrringe wollte sich am Dienstagmittag eine 15-Jährige in einem Geschäft in der Goethestraße besorgen. Eine Mitarbeiterin beobachtete, wie die Jugendliche mit den verpackten Ohrringen in die Umkleide ging, jedoch ohne wieder herrauskahm. Bei einer Kontrolle wurde die leere Verpackung gefunden und die 15-Jährige zur Rede gestellt. Die Jugendliche bekam eine Anzeige.

Dreijährige bei Unfall verletzt

Dienstagavormittag kam es auf Altenburger Straße zu einem Unfall. Ein 83-jähriger Autofahrer wollte von einem Parkplatz fahren und beachtete die Vorfahrt nicht, so dass es zur Kollision mit einem anderen Auto kam. Aufgrund des Aufpralls verletzte sich eine Dreijährige, die mit im vorfahrtsberechtigten Auto saß und musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.