Schulnoten: Angebot im Jenaer Zentrum nur ausreichend

Jena. Ergebnis einer Online-Umfrage zum Einkaufsverhalten liefert ernüchternde Ergebnisse. Eine neue Talk-Reihe soll den Innenstadt-Handel nun in den Fokus rücken.

Die Versetzung ist zwar nicht gefährdet, aber eine Durchschnittsnote von 3,2 ist eben auch nicht überragend. Dass das Angebot und die Vielfalt der Geschäfte im Zentrum von den meisten der Befragten nur mit ausreichend bewertet wurde, gibt aber zu denken. Das ist ein Ergebnis einer Online-Umfrage zum Einkaufsverhalten der Bevölkerung Jenas und des Umlandes, die vom Dortmunder Planungsbüro Junker + Kruse im vergangenen Jahr durchgeführt wurde. Der Fachdienst Stadtentwicklung Jena aktualisiert das Einzelhandelskonzept der Stadt Jena.

2494 Personen nahmen daran teil. Sie mussten bei einer Frage Schulnoten für ganz unterschiedliche Aspekte der Innenstadt geben. Auch die Parkmöglichkeiten wurden nur mit ausreichend bewertet, während die Beleuchtung und die Erreichbarkeit mit einer Note von 2,4 die besten Werte erzielten. Als verbesserungswürdig werden tendenziell die Angebote an Fahrrad Unterstellmöglichkeiten gesehen, die Parkmöglichkeiten für Autos, das Gastronomieangebot sowie das Angebot an kulturellen Veranstaltungen und Festen.

Wie attraktiv ist es, in Jena einzukaufen? Das sollen Themen am kommenden Dienstag sein: beim Stadttisch mit dem kreativen Kaufmann Swen Gottschalk und der Citymanagerin Kati Cornelia Fischer-Haasis. Sie diskutieren mit Redaktionsleiter Thorsten Büker. Grundlage für die Diskussion ist das Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Jena, das fortgeschrieben wird. Dieser zweite „Stadttisch mit...“ findet am Dienstag, 25. April, ab 18 Uhr im Gasthaus „ Zur Noll“ statt. Die Reihe soll bis zur Sommerpause monatlich fortgesetzt werden. Die interessierte Öffentlichkeit ist eingeladen.

Leserinnen und Leser können uns ihre Fragen zum Thema per E-Mail zukommen lassen: An jena@funkemedien.de mit dem Betreff „Stadttisch“