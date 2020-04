Thomas Kulhanek, Präsident des Jenaer Lions Clubs (2.v.r.) und Vertreter der Lions überbringen Osterüberraschungen an das Team vom Seniorenheim Curanum am Forstweg

Schwere Zeit über Ostern für ältere Menschen in Jena

Ostern ist diesmal anders. Vor allem in den Seniorenheimen. Das war gestern auch im Haus „Curanum“ am Forstweg zu spüren. Der Hof leer, das Portal verschlossen, alles sehr ruhig. Wir klingeln. Heimleiterin Jaqueline Albrecht und Corinna Wuttke öffnen uns. Natürlich mit dem nötigen Mund-Nasen-Schutz und Handschuhen. Ostern zu Zeiten von Corona. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Da die älteren Menschen besonders gefährdet sind, ist auch dieses Haus geschlossen. „Wir haben uns frühzeitig zu diesem Schritt entschlossen", sagt Jaqueline Albrecht. Kaum jemand habe das Desinfektionsmittel genutzt, das am Eingang gut sichtbar aufgehängt worden sei. Um gar nicht erst Gefahren für die 92 Bewohner aufkommen zu lassen, habe man besondere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Dazu gehöre eben auch, dass im Haus keine Besuche möglich seien, auch nicht zu Ostern.

So sei man froh, dass man bisher keinen einzigen Corona-Fall habe. Natürlich seien die Senioren traurig über diese Isolation. Doch alle hoffen auf bessere Zeiten. Zudem gebe es die Möglichkeit, dass Senioren mit nahen Verwandten in dem kleinen Garten des Hauses im nötigen Abstand miteinander reden könnten. Auch würden einige gern per Skype telefonieren, so dass sie ihre Familienangehörigen auf dem Bildschirm sehen könnten. Dabei hilft das Mitarbeiterteam gern.

Sie konnten sich gestern freuen, denn der Besuch an der Pforte überreichte zwei Geschenkkörbe für die Mitarbeiter. „Ein österliches Dankeschön von unserem Jenaer Lions Club", sagt dessen Präsident Thomas Kulhanek. „Wir wollen mit dieser Geste den Mitarbeitern aller Seniorenheime in Jena unsere besondere Anerkennung aussprechen und ihre tollen Leistungen in diesen Zeiten würdigen." Die mit Süßigkeiten, kleinen Sektflaschen und anderen Leckereien bestückten Körbe überreichten Kulhanek sowie Vizepräsident Ralph Mende und Sascha Sauer vom Lions-Hilfsfonds noch an weitere 13 Heime in der Stadt.