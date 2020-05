Am Ilmnitzer Berg kam es zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen.

Jena . In Jena hat es am Montagabend einen schweren Unfall gegeben. Zwei Personen wurden verletzt.

Schwerer Unfall in Jena

Am Montagabend kam es am Ilmnitzer Berg in Jena zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Autofahrer kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Dort soll sich das Auto laut Polizeiangaben sogar einmal überschlagen haben.

Beide Insassen konnten allein das Fahrzeug verlassen. Die zwei Personen wurden laut Polizei mit leichten Verletzungen ins benachbarte Jenaer Universitätsklinikum gebracht.

Der komplette Rüstzug der Jenaer Berufsfeuerwehr wurde zu dem Verkehrsunfall gerufen. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Zwei Verletzte bei Unfall in Jena Zwei Verletzte bei Unfall in Jena In Jena gab es am Montag einen Unfall mit zwei verletzten Personen. Am Ilmnitzer Berg kam eine Auto von der Straße ab. Foto: Jens Henning

