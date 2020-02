So soll die künftige Schwimmhalle in Lobeda aussehen, die Fertigstellung ist für 2022 geplant.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwimmhalle um wenige Zentimeter verschoben

Es ist ein Gerücht. In Kreisen der Jenaer Schwimmsportfreunde sind Sorgen bekundet worden rund um den anstehenden Neubau einer Schwimmhalle in Lobeda-West. Wegen aufgefundener Versorgungsleitungen müsse die Halle ein Stück verschoben werden, was aber kollidiere mit dem im selben Geviert Karl-Marx-Allee/Theobald-Renner-Straße geplanten Bau eines Jugendclubs. Deshalb, so das Gerücht, blühe ein Konflikt zwischen den Bauherren: dem kommunalen Immobilieneigenbetrieb KIJ (für den Jugendclub) und der Jenaer Bädergesellschaft (JBG).

Konflikte in derlei Zusammenhängen seien der Bädergesellschaft nicht bekannt, sagte Anja Tautenhahn, Sprecherin der Stadtwerke-Tochter JBG. Tatsächlich lägen im Baubereich sowohl größere Leitungen – etwa für Fernwärme und Wasser – wie auch kleinere für Informationstechnik. Zur Sicherheit habe es „eine winzige Korrektur“ gegeben: Das Baufeld sei „um wenige Zentimeter“ verschoben worden, um die größeren Leitungen auf keinen Fall zu gefährden. Die Kosten für die Maßnahme übernimmt nach Anja Tautenhahns Beschreibung die Bädergesellschaft. Und ob sich der Zeitplan für das Projekt „Neubau einer Schwimmhalle mit 50-Meter-Bahn“ somit verändert? Anja Tautenhahn verneinte das. Mit dem Vorhaben liege man „komplett im Plan“. Kommende Woche stelle die Bädergesellschaft den entsprechenden Bauantrag. Zuletzt hatten die Stadtwerke im Oktober 2019 offiziell auf einen Baubeginn im Herbst 2020 orientiert.

„Es ist nicht so, dass das ein unüberbrückbarer Interessenkonflikt wäre“, sagte der kaufmännische KIJ-Werkleiter Thomas Stender. KIJ stelle sich auf wenige zusätzliche Gründungsaufwendungen ein und behalte im Blick, dass die statischen Voraussetzungen erhalten bleiben müssen. Der finanzielle Mehraufwand bewege sich in einer „absolut überschaubaren Größenordnung“. Was die in den Fokus geratenen Versorgungsleitungen betrifft, könne man doch „froh sein, dass wir es jetzt schon wissen“. Thomas Stender ist dabei erinnert an die geodätische Tiefenbohrung vor einigen Tagen auf der Baustelle für die Bibliothek am Engelplatz, als ein EDV-Kabel erwischt wurde. Das Hineinrücken der Halle in die Baufläche „stellt nichts in Frage“, sagte Stender. Im Mai könne wie geplant mit dem Bau des Jugendclubs begonnen werden.