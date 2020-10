Jena. Stand Mittwochabend in Jena: Ein Kind, zwei junge und drei ältere Menschen haben sich mit Covid-19 angesteckt.

Sechs neue Corona-Fälle in Jena gemeldet

Dem Fachdienst Gesundheit wurden am Mittwoch sechs Neuinfektionen mit Sars-Cov-2 gemeldet: drei Reiserückkehrer (Großeltern mit Kind), zwei junge Personen und eine ältere Person mit Symptomen. Eine Person musste sich in stationäre Behandlung begeben, es wurde keine Genesung verzeichnet. Alle aktuellen Corona-Entwicklunge für Thüringen in unserem Blog.

Die Statistik vom Mittwoch:

Anzahl aktiver Fälle: 24

davon in den letzten 24 Stunden: 6

davon stationär: 2

schwere Verläufe: 0

Infizierungen der letzten sieben Tage: 17

Infizierte insgesamt seit dem 14. März: 234

Gestorbene insgesamt: 3

Genesene insgesamt: 207

davon in den letzten 24 Stunden: 0

