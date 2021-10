The See See Riders

See See Riders spielen beim Jenaer Blues-Kaffee

Jena. Sonntagsblues wieder am Schlegelsberg in Jena

Die Blues-Kaffee-Veranstaltungen werden ab Sonntag, 31. Oktober, wieder in der Panoramagaststätte am Schlegelsberg in Jena stattfinden. Voraussetzung dafür sind die aktuell gültigen Corona-Regeln (e gilt 2G). Das bedeutet, dass nur geimpfte oder genesene Besucher eingelassen werden dürfen. Der Nachweis dafür ist am Einlass vorzuzeigen. Maskenpflicht und Abstandsregeln sind dagegen aufgehoben.

Mit den „See See Riders“ stellt sich am 31. Oktober eine junge, hochkarätige String-Band in der Panoramagaststätte vor. Mit Gesang, zwei Gitarren, Kontrabass und Geige werden uns die Musiker in die große Zeit von Blues und Jazz der 20er- und 30er-Jahre des letzten Jahrhunderts führen. Dabei kopieren sie die alten Songs nicht, sondern präsentieren sie in modernen Arrangements. Die eigenen Kompositionen passen sich nahtlos in das Konzept ein und geben eine Vorstellung davon, wie zeitlos Musik sein kann.

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die erste CD „Sinister Swing“ wird in der renommierten Fachzeitschrift „bluesnews“ gelobt: „… hier wird nicht kopiert, sondern ideenreich interpretiert… Hut ab, von dieser swingenden Combo werden wir sicher noch viel hören.“

Karten sollten zügig unter info@schlegelsberg-jena.de bestellt werden