Seebrücke bricht Zelte in Jena ab

Paulo, Lele, Husni, Nils und Sophia gehören zur Seebrücke-Gruppe Jena. Die Gruppe hat am Sonntag ihre Zelte auf dem Platz abgebrochen, will aber weiter aktiv bleiben, um auf die prekäre Situation Geflüchteter in den Lagern an den Außengrenzen der EU und in den Aufnahmeeinrichtungen im eigenen Land aufmerksam zu machen.

Jena Fast fünf Monate lang haben sie durchgehalten, die jungen Leute von der Seebrücke-Gruppe Jena. Heute beenden sie ihre Mahnwache.

Sie haben Durchhaltevermögen und Mut bewiesen, die jungen Leute von der Seebrücke-Gruppe Jena. Fast fünf Monate lang haben sie am Johannistor im Jenaer Stadtzentrum Mahnwache gehalten - für eine humanere Migrationspolitik Deutschlands und der EU. Um auf die prekäre Situation Geflüchteter in den Lagern an den Außengrenzen der EU und in den Aufnahmeeinrichtungen im eigenen Land aufmerksam zu machen, haben sie weder Kälte und Regen, noch die Empörung mancher Mitmenschen gescheut.

Sie haben das Gespräch gesucht mit Passanten über die Gründe für Flüchlingsströme und die Verantwortung der Gesellschaft bei der Lösung dieser Probleme, sie haben Flüchtlinge in der Aufnahmeeinrichtung in Suhl besucht und haben auf mangelnde Gesundheitsversorgung und fehlende Sozialarbeiter für die dort gestrandeten Menschen aufmerksam gemacht. Und sie haben politische Diskussionen in ihrer Heimatstadt angestoßen. Heute brechen die jungen Leute ihre Zelte am Johannistor ab.

"Es war wichtig, dass wir hier einen dauerhaften Platz hatten, um darauf aufmerksam zu machen, dass Europa viele Menschen an seinen Grenzen sterben lässt, weil sich die wohlhabenden Länder abschotten. Auch wenn wir unsere Mahnwache hier jetzt beenden, werden wir weiter machen, um eine humanere Migrationspolitik einzufordern", sagen Paulo, Lele, Husni, Nils und Sophia.