Seebrücke Jena: Lesung und Mahnwache

Seit fast zwei Wochen hält die Seebrücke Jena mit einer Dauermahnwache das Faulloch im Stadtzentrum Jenas besetzt, um auf die menschenunwürdige Situation von Geflüchteten an den europäischen Außengrenzen sowie in den Erstaufnahmestellen aufmerksam zu machen und gegen die Abschottungspolitik der EU zu protestieren.

Im Rahmen dieser Aktion wird am Sonntag, 21. März, der Jenaer Akbar Ebrahimi in einem Vortrag sein Buch „Das Leuchten am Horizont“ vorstellen und daraus vorlesen. Akbar Ebrahimi kommt ursprünglich aus Afghanistan. Seit 2016 lebt er in Jena und absolviert hier sein Abitur. In seinem Buch beschreibt er seine Flucht aus Afghanistan.

Anschließend werde es Livemusik von Roberto Sandino geben, einem Musiker aus Nicaragua, heißt es.

Aus Afghanistan nach Jena: Wie ein Spiel um Leben und Tod