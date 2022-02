Seebrücke Jena: Vier Tage Mahnwache auf dem Holzmarkt

Die Seebrücke Jena will auf die humanitäre Katastrophe an der polnisch-belarussischen Grenze aufmerksam machen.

Jena. Die Seebrücke Jena will auf die humanitäre Katastrophe an der polnisch-belarussischen Grenze aufmerksam machen.

Die Seebrücke Jena wird vom 16. bis zum 19. Februar den Holzmarkt besetzen, um auf die humanitäre Katastrophe an der polnisch-belarussischen Grenze aufmerksam zu machen, wo sich seit August des vergangenen Jahres Tausende Menschen in einer militärisch abgeriegelten Sperrzone befinden. Dort sind die flüchtenden Menschen der Gewalt der EU-Grenzschützer sowie Hunger- und Kältetod ausgesetzt. Jonas Howeihe von der Seebrücke Jena sagt: „Die EU nimmt ihr Leid billigend in Kauf. Dem stellen wir uns entschieden entgegen.“

Auf der Mahnwache wird es zahlreiche Gesprächsrunden, Vorträge und Diskussionen rund um die Thematik geben, so werden zum Beispiel Menschenrechtsaktivisten von der polnischen Grenze über die Situation vor Ort berichten.

Zum Programm: Am Mittwoch, 16. Februar, beginnt die Mahnwache um 10 Uhr mit Redebeiträgen und Musik,17 Uhr wird ein Plenum veranstaltet, ab 19 Uhr gibt es den Onlinevortrag „Die neue Rolle von Frontex“. Donnerstag geht es 10 Uhr mit einer Autorenlesung aus dem Buch „Die Würde des Menschen ist abschiebbar“ weiter. Für Samstag, 19. Februar, ist eine Kundgebung ab 16 Uhr geplant.

Täglich sind weitere Programmpunkte vorgesehen.