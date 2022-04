Löberschütz: Segen und Fluch einer reichen Gemeinde

Die Gemeinde Löberschütz will möglichst noch in diesem Jahr die Straße im Dorf und das historische Spritzenhaus sanieren. Dort könnte künftig das Bürgermeisterbüro untergebracht werden.

Löberschütz. Tiefbaumaßnahmen zum Anschluss von Löberschütz an die Abwasserentsorgung haben der Dorfstraße geschadet. sie soll saniert werden - wie das Spritzenhaus

Im Land klagen viele Gemeinden über Löcher in den Haushaltskassen und fehlendes Geld für Investitionen. In diese Klagen kann Löberschütz im Gleistal nicht einstimmen. Der Gemeinde geht es gut dank reichlich fließender Gewerbesteuern. Gewerbetreibende mit ihren kleinen Unternehmen wie der Autohof Löberschütz steuern ihren Anteil bei, der größte Posten der jährlich 350.000 bis 400.000 Euro geht aber auf das Konto von Inventer. Der Hersteller innovativer Raumlüfter gibt rund 80 Menschen aus der Region Arbeit und ist international gut im Geschäft. „Davon profitieren wir seit Jahren“, sagt Bürgermeisterin Gertraud Klaus. Aber die guten Steuereinnahmen haben auch eine Kehrseite: „Wir bekommen keine Schlüsselzuweisungen vom Land und müssen auch seit 2013 die sogenannte Reichensteuer bezahlen. Rund 67.000 Euro gibt Löberschütz im laufenden Jahr in den Topf der Finanzausgleichsumlage des Landes.

Überfällige Arbeiten am Gebälk

Die Steuereinnahmen und sparsames Wirtschaften haben die Gemeinde schon über Jahre in den Stand versetzt, auch größere Investitionen anzugehen. So wurde ein neuer Spielplatz eingerichtet, Gemeindewohnungen wurden renoviert. Für die Großinvestition der letzten anderthalb Jahre war jedoch der Zweckverband Jenawasser verantwortlich. In Löberschütz wurden ein neuer Abwasserkanal samt Hausanschlüssen gebaut und Versorgungsleitungen verlegt. Dafür war fast das gesamte Dorf eine Dauerbaustelle. „Bei der großen Baumaßnahme haben unsere Dorfstraßen erheblich gelitten“, berichtet Gertraud Klaus. Deshalb sollen sie demnächst instand gesetzt werden. „Die Straßen stehen jetzt gut 30 Jahre, wir wollen das Pflaster aufnehmen, den Untergrund in Ordnung bringen und wieder pflastern“, erklärt sie. Die Planungen dafür habe das Büro Gierwert und Partner übernommen. „Eigentlich müsste über den Sommer ausgeschrieben werden, denn wir wollen noch 2022 mit der Maßnahme beginnen“, sagt Klaus. Stattliche 700.000 Euro sind dafür im Haushalt eingestellt. Doch die stetig steigenden Baupreise machen der Bürgermeisterin etwas Sorgen. Man werde sehen, ob alles wie geplant laufen kann.

Das zweite Vorhaben ist die Sanierung des historischen Spritzenhauses mitten im Ort. Das Fachwerkgebäude mit dem kleinen Türmchen sieht von außen zwar ganz passabel aus, „doch das Gebälk im Innern ist nicht mehr okay. Da muss dringend etwas getan werden“, sagt sie. Früher sei das Haus sowohl von der Feuerwehr, wie der Name es verrät, genutzt worden, aber auch schon als Amtssitz und Wohnung. „Wir würden dort gern wieder das Bürgermeisterbüro einrichten, die Feuerwehrtechnik soll auch dort bleiben“, sagt Klaus.