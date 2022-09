Seit 20 Jahren gibt es die „Kneippzwerge“ in Milda

Milda. Die Kindertagesstätte in Milda arbeitet seit 20 Jahren nach dem Kneipp-Konzept. Das Jubiläum wird gefeiert – die Frage ist: wieviele Gäste kommen

Die Kindertagesstätte „Kneippzwerge“ in Milda feiert am kommenden Freitag, 23. September, ihr 20-jähriges Bestehen als anerkannter Kneipp-Kindergarten. Das soll von 14 bis 18 Uhr mit einem kleinen Fest verbunden werden, bei dem die Kinder ein Programm aufführen, aber auch selbst eine Show und „ein paar Überraschungen geboten bekommen“, wie Leiterin Kati Güther sagt.

Die Kneipp-Geschichte des Mildaer Kindergartens ist eng mit ihr verbunden. Nachdem im Jahr 1999 noch 20 Kinder in der Einrichtung betreut wurden und diese kurz vor der Schließung gestanden habe, hätte sie sich in ihrer Anfangszeit als Leiterin für das Konzept eines Kneipp-Kindergartens entschieden. Darauf gestoßen sei sie eher zufällig in einem Zeitungsartikel.

Gesundheit und Konzentration fördern

Seitdem werden die Mildaer Kinder nach den fünf Säulen betreut: Bewegung, gesunde Ernährung, seelisches Wohlbefinden, Kräuter- und Heilpflanzen sowie Wasser. „Unser Angebot wird sehr gut angenommen, wir haben viele Anfragen auch von außerhalb der Gemeinde“, sagt Güther. 50 Kinder besuchen aktuell die Einrichtung, die Zahl der Erzieherinnen wachse im Oktober auf acht.

Pluspunkte des Mildaer Kindergartens seien das selbst gemachte Frühstücksbuffet, die hauseigene Sauna, die Verbundenheit zur Natur und selbstredend die regelmäßigen Kneipp-Anwendungen, beispielsweise im Wassertretbecken. So würden die Gesundheit und Konzentration der Kinder gefördert. „Wir legen den Grundstein, dass sie auf sich achtgeben“, sagt Güther.

Lob für die Gemeinde

Dabei könnten sich die „Kneippzwerge“ stets auf die Unterstützung der Gemeinde verlassen. „Es wurde viel investiert sowie um- und angebaut, beispielsweise das neue Gebäude für den Krippenbereich. Wir stoßen immer auf offene Ohren“, so Güther.

Aktuell wird eine Mauer im Außenbereich neu errichtet. „Die Mauer bekommt eine neue Abdeckung, weil sie zuvor immer feucht geworden ist“, sagt Güther. Sie hoffe, dass die Bauarbeiten bis zum anstehenden Fest abgeschlossen sind.

Mit wie vielen Gästen zu rechnen ist, kann Güther indes schlecht einschätzen. „Wir haben den Fehler gemacht, bei den Einladungen nicht um eine Antwort zu bitten“, so Güther. Strenggenommen hätte übrigens bereits am Dienstag, 20. September, gefeiert werden müssen, weil an diesem Datum vor 20 Jahren die „Kneippzwerge“ ihren Namen bekamen. Wegen des Feiertages wurde das Fest jedoch verschoben.