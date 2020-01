Seit 30 Jahren mit den Sternsingern in Jena unterwegs

Casper, Melchior und Balthasar, die drei Könige aus dem Morgenland, hatten damals, als sie vor mehr als 2000 Jahren dem neugeborenen Jesus in Bethlehem Geschenke brachten, einen straffen Fußmarsch zu bewältigen. Und auch ihre Nachfolger, die rund um den Dreikönigstag am 6. Januar als Überbringer von Segenswünschen und Friedensbotschaft in unserem Abendland unterwegs sind, müssen gut zu Fuß sein.

Weil Kinder aus Dornburg-Camburg Kindern in der Welt helfen wollen

So wie Emma, Sophia, Charlotte und Lotta von den Sternsingerkindern aus Dornburg-Camburg, die seit Sonnabend in ihrer Heimatstadt und vielen Gemeinden in der Umgebung an die Türen klopfen, um ihren Friedensbotschaft zu den Menschen zu bringen. Und um deren Mitgefühl und Hilfsbereitschaft für die Kinder im bürgerkriegsgeschüttelten Libanon zu wecken und in klingende Münze in den Spendenbüchsen des Sternsinger-Missionswerkes umzuwandeln.

Die drei kleinen Camburger „Könige“ gehören zu insgesamt zwölf Mädchen und Jungen aus der Stadt und den Dörfern ringsum, die in diesem Jahr als Sternsinger auf Tour sind. „Angefangen haben wir im Jahr 2011 mit vier Kindern, davon waren zwei meine eigenen“, erzählt Christina Altmann. „Jakob war damals in der ersten Klasse, seine kleine Schwerster Marie gerade vier Jahre alt. Aber sie wollte unbedingt mitgehen“.

Seither kümmert sich die Lehrerin aus Camburg alljährlich um die Sternsinger-Aktion in ihrer Heimatstadt, schreibt Rundbriefe, wirbt für das Anliegen der Sternsinger, die seit 60 Jahren in Deutschland mit dem Kinderhilfswerk der katholischen Kirche Brücken schlagen nach Asien, Afrika und Lateinamerika und für Not leidende Kinder in der Welt Geld sammeln.

Sternsinger sind in Deutschland seit 60 Jahren unterwegs

Dabei ist das Sternsingen ein alter Brauch, der bis ins Mittelalter zurück reicht. Als Könige gekleidet zogen damals Jungen durch die Gassen und spielten den Zug zur Krippe nach. Das Kindermissionswerk hat den Brauch 1959 mit der Aktion Dreikönigssingen wieder aufgegriffen und ihm ein neues Ziel gegeben. Ihr Anliegen ist: „Kinder helfen Kindern“. Dafür laden regional unzählige Helfer wie Christina Altmann Kinder und Eltern zum Mitmachen ein. Dabei reicht die Sternsinger-Karriere der jungen Mutter viel weiter zurück, bis 1989. Damals nämlich gehörte die kleine Christina zu den ersten Sternsingern überhaupt, die in Jena auf Plätzen sangen und Spenden für den guten Zweck sammelten.

Norbert Comouth hatte vor genau 30 Jahren die erste Spendensammlung der Sternsingerkinder in Jena organisiert. Seither ist ihm ihr Anliegen Herzenssache. Foto: Angelika Schimmel

Sternsinger haben 30 Jahre Tradition in Familie Comouth

Organisiert hatte deren Einsatz ihr Vater, Norbert Comouth. Als einer, der unermüdlich für die katholische Kirche im Einsatz ist, ist Comouth in seiner Heimatstadt bekannt. Jahrelang stieg er sogar in die Bütt beim Katholikenfasching und verpasste den Stadtpolitikern manchen wohlverdienten Streich. Doch noch mehr als das sei ihm das Anliegen der Sternsinger eine Herzenssache, gesteht der agile Senior mit einem Lächeln auf den Lippen. Und er ist auch ein bisschen stolz darauf, „dass ich 2020 das 30. Jahr mit meinen Sternsingern unterwegs bin und also ein kleines Jubiläum feiern kann“.

„Meine ersten Sternsinger habe ich 1986 in Nordrhein-Westfalen erlebt, wo ich zum Geburtstag meiner Tante hinfahren durfte“, erinnert sich Comouth. Wieder zu Hause in der DDR habe er Diakon Bernhard Lippold für die Idee begeistern können, auch in Jena das Dreikönigssingen durchzuführen. „1989/90 habe ich dann die erste Straßensammlung des Kindermissionswerkes zum Dreikönigstag bei der Stadt angemeldet. Wir standen unter anderem am Capitol-Kino mit unseren Spendenbüchsen und haben gesungen. Und es ist manche DDR-Mark in unsere Büchsen gewandert“, berichtet er.

Auch 30 Jahre später ist Comouth wieder mit Sternsingern unterwegs, am Sonnabend hat er die kleinen Könige aus Camburg auf ihrem Weg von Tür zu Tür in der Saalestadt begleitet, ist mit ihnen auch über die Dörfer gefahren. Zwei, drei Stunden sind die Gruppen jeweils unterwegs, legen dabei manchen Kilometer zurück. Denn längst bekommen die Sternsinger viele Anfragen von Familien aus der Region, die sich über ihren Besuch freuen und die Hilfsaktionen unterstützen wollen. „In diesem Jahr sind wir von Löbnitz und Sieglitz in Sachsen-Anhalt bis nach Neuengönna kurz vor den Toren Jenas unterwegs“, erzählt Christina Altmann. „Wenn Kinder aus diesen Gemeinden bei den Sternsingern mitmachen, dann besuchen wir auch diese Dörfer.“

Am Montag haben die Camburger Sternsinger einen Einsatz ganz und gar in Jena. „Die Jenaer Sternsinger sind bei vielen großen Unternehmen unterwegs, wir haben aber noch viele Mittelständler und Geschäftsleute in der Stadt, die uns seit Jahren unterstützen. Die, wie Optiker Stegmann, die Kunitzer Firmen Mau und Schlegel, KSJ oder die Buchhandlung Steen, werden wir am Montag besuchen.“ Von 9.30 Uhr bis zirka 15.30 Uhr werden die Mädchen und Jungen dabei auf den Beinen sein. Einige haben dafür sogar schulfrei bekommen.