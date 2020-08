Seit 50 Jahren in Jena: Die Gaststätte ohne Trinkgeld

Jena. Jenaer Landgaststätte am Goethepark seit einem halben Jahrhundert in der Hand von Familie Brockmöller

Sie ist vielleicht die einzige Gaststätte in Jena, die seit einem halben Jahrhundert von ein und derselben Familie geführt wird. Tatsächlich ist die Landgaststätte am Goethepark in Drackendorf seit genau 50 Jahren in der Hand von Familie Brockmöller. Und das soll auch so bleiben, wie alle Familienmitglieder betonen. Eigentlich Grund zum Feiern. Wenn nur nicht Corona wäre. „Wir werden aber nächstes Jahr die 50 Jahre richtig schön feiern", verspricht Roy Brockmöller.

Er ist seit 2015 der Besitzer und Betreiber des Lokals, aber in bewährter Partnerschaft mit seinem 12 Jahre älteren Bruder Karl-Heinz, den die meisten Gäste nur unter seinem Spitznamen Charlie kennen. Beide Brüder erzählen gern aus der Geschichte. Und dabei kamen sie oft auf ihre vor zehn Jahren verstorbene Mutter zurück. Anita sei immer der treibende Kern und die gute Seele gewesen. Die Gaststätte im Paradiesbahnhof habe sie einst betrieben, aber auch in der Mitropa-Kneipe im Westbahnhof gekellnert. Dann habe sie den Tipp erhalten, dass in Drackendorf was frei werde. Sie habe nicht gezögert, sofort in Drackendorf anzufangen, und schon wenige Jahre später übernahm Sohn Karl-Heinz alias Charlie das Ruder.

Vor 50 Jahren war das 1894 errichtete, aber erst seit 1950 als Gaststätte genutzte Gebäude das Kulturhaus der Gemeinde Drackendorf und Schauplatz für viele Veranstaltungen vom Fasching bis zu Konzerten. Gleich neben dem Lokal befand sich auch die Konsum-Verkaufsstelle vom Dorf. Als dann die Wende kam, kauften die Brockmöllers das Haus und besaßen fortan eine eigene Gaststätte.

„Da haben wir viel mitgemacht, Höhen und Tiefen“, erzählen Roy und Charlie. Doch nie hätten die Brockmöllers ans Aufgeben gedacht. Es sollte stets weitergehen, und die Gäste honorierten es, indem sie bis heute in großer Zahl kommen. Es sei vielleicht das solide Konzept einer ländlichen Gaststätte mit bürgerlicher Hausmannskost, das den Leuten gefalle, sagt Roy Brockmöller, und Charlie verweist auf solche begehrten Spezialitäten wie Tafelspitz, Roulade und vor allem Schnitzel in verschiedenen Variationen. „Die Leute kommen, weil sie sich hier bei uns in familiärer Atmosphäre wohl fühlen, das Essen schmeckt und sie gut bedient werden." Und dass in den 1990er Jahren auch noch mit weiteren gastronomischen Einrichtungen Konkurrenz in Drackendorf dazu gekommen sei, würde nicht stören. Jeder habe sein spezielles Publikum.

Dabei gibt es auch eine Besonderheit: In der Landgaststätte wird kein Trinkgeld angenommen, jedenfalls kein größeres. Wenn es mal 19,80 Euro kostet, dann seien 20 Euro schon in Ordnung. Aber mehr auch nicht. Das sei eine Tradition, die schon die Mutter gepflegt habe.

Natürlich hat Corona reingehauen. „Die Schließung kam ja von heute auf morgen. Wir mussten schweren Herzens alle frischen Waren wegschmeißen.“ Dann habe man sich mit Essensverkauf am Fenster über Wasser halten können, berichtet Roy. Sehr wichtig sei dann auch das Kurzarbeitsgeld gewesen. So habe man alle Mitarbeiter halten können. Darüber sei man sehr froh. Denn auf das Team schwören die Brockmöllers. „Es macht eben einfach Spaß, hier zu arbeiten", unterstreichen Roy und Charlie. Und weil dem so ist, lässt man sich auch hin und wieder was Neues einfallen: So soll im Herbst eine Eisbahn im Biergarten aufgebaut werden, auf der Gäste sich im Eisstockschießen ausprobieren können.