Seit einem Jahr kein Eis mehr im Melange in Jena

Eine junge Jenaerin blickt im Juni 2023 in die leeren Räume des einstigen Kult-Cafés am Anger 34. Seit einem Jahr steht das Café Melange nun leer.

Jena. Das Kult-Café mit Ost-Charme wurde 38 Jahre lang von Familie Hoppe betrieben.

Fast ein Jahr stehen die Räume des einstigen Café Melange am Anger 34 nun leer. Das Kult-Café mit Ost-Charme wurde 38 Jahre lang von Familie Hoppe betrieben. Dann lief der Mietvertrag mit den Kommunalen Immobilien (KIJ) am 30. Juni 2022 aus. Wie es nun weitergeht, fragt sich auch die Jenaerin, die einen Blick in die leeren Räume wirft. Das Haus werde aktuell aus brandschutztechnischen Gründen nur teilweise genutzt – vom Dezernat 4, teilt KIJ auf Nachfrage mit. Zur künftigen Nutzung gebe es „Untersuchungen im Zentralen Prozess- und Projektmanagementteam“. Im KIJ-Wirtschaftsplan sei die Sanierung „vorsorglich in der Mittelfristplanung ab 2025 eingestellt“. Mindestens eineinhalb weitere Jahre werden die Eiscafé-Räume also unberührt bleiben.