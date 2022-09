Seitenroda sammelt nach Brand Spenden beim Erntefest

Die abgebrannte Scheune der Familie Sollmann in Seitenroda.

Seitenroda. Beim Erntefest in Seitenroda werden Spenden für die Familie Sollmann gesammelt, die bei einem Brand fast ihr gesamtes Hab und Gut verloren hat.

Beim Seitenrodaer Erntefest an diesem Samstag, 10. September, werden Spenden für die Familie Sollmann gesammelt, deren Scheune am vergangenen Sonntag abgebrannt war. In dieser hatte sich fast das gesamte Hab und Gut der Familie befunden, da sie ihr Wohnhaus gerade saniert.

„Wir wollten eigentlich die Erntegaben versteigern, um den hinteren Eingang der Kirche barrierefrei umbauen zu können. Doch nach dem Brand haben wir entschieden, dass wir stattdessen für die Sollmanns sammeln“, sagt Ronald Rodeck, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, der das Erntefest organisiert.

Zudem hätten Gemeinde, Feuerwehr und Feuerwehrverein ein Spendenkonto eingerichtet. „Die Solidarität ist groß“, sagt Rodeck.

Das Erntefest in Seitenroda findet von 9 bis 16 Uhr an der Feuerwehr startet. Es startet mit einem Zug der Dienstädter Blasmusikanten von Haus zu Haus.

Nach Brand: Hilfsaktion für Seitenrodaer Familie