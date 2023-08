Das Spezialeinsatzkommando war in Jena im Einsatz (Symbolbild).

SEK-Einsatz in Jena wegen Bedrohungslage

Jena. In Jena hat es wegen einer Bedrohungslage einen Polizeieinsatz gegeben. Dabei waren auch Spezialkräfte beteiligt. Es gab eine Festnahme.

Am Montag hat es in Jena einen Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungslage gegeben, bei dem auch Spezialkräfte involviert waren. Dieser sei erfolgreich beendet worden, teilte die Polizei am Abend mit.

Es wurden demnach keine Personen verletzt. Für Unbeteiligte habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden. Der mutmaßliche Täter wurde vor Ort festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

