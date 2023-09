Selbst ist die Frau: Mit Wehen am Steuer Richtung Kreißsaal in Jena

Jena. Neugeboren in Jena: Dominique Kretschmer und Redha Malek freuen sich über ihren Familienzuwachs Neo – beruflich rückte das Paar bereits zusammen, nun heißt es auch privat zusammenrücken.

Selbst ist die Frau, dem Motto folgt die 33-Jährige Dominique Kretschmer anscheinend. Vor zwei Wochen erblickte ihr Sohn Neo im Jenaer Universitätsklinikum das Licht der Welt. Beim Telefoninterview sitzt die gebürtige Naumburgerin am Freitagnachmittag im Auto, hat den Familieneinkauf im Supermarkt erledigt und ist auf dem Weg nach Hause, wo ihr Partner Redha Malek (30) und der Nachwuchs warten.

Hinterm Steuer saß sie auch, als die Wehen am 15. September einsetzten; Sie fuhr selbst von Jena-Ost Richtung Kreißsaal als sie spürte, dass es soweit war – auf dem Beifahrersitz: ihr Partner Redha. „Das war kein Problem, die Wehen kamen da vielleicht im Abstand von fünf Minuten und waren noch nicht so stark“, sagt sie tough. Redha habe schlichtweg keinen Führerschein und auch nie die Notwenigkeit gesehen einen zu machen, erklärt Dominique Kretschmer.

Eine fünfköpfige Familie auf 80 Quadratmetern

Der Familieneinkauf für den das Auto benötigt wird, liegt folglich auch in ihrer Hand, das Tragen von Einkaufstaschen übernimmt dann aber wieder Papa Redha. Die Taschen werden zukünftig noch etwas größer werden, denn mit dem kleinen Neo ist die Jenaer Familie auf fünf Personen angewachsen. Die Geschwister Liria (5) und Arian (3) würden sich über ihr Brüderchen sehr freuen und seien ganz herzlich mit dem kleinen Neo. Nur die jungen Eltern spüren eindeutig, dass die beiden älteren Geschwister nun etwas nachdrücklicher Aufmerksamkeit fordern. Für Powerfrau Dominique Kretschmer sollte es kein großes Problem sein, allen die gewünschte Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen: „Ich kann einfach nicht still sitzen“, sagt sie und lacht.

Die Bankkauffrau hat ihren Partner Redha vor sieben Jahren kennengelernt. Zwar war man sich schon des Öfteren in Jena über den Weg gelaufen, aber erst als Sparkassenkunde Redha am Bankschalter seiner Dominique zum ersten Mal in die Augen blickte, funkte es so richtig zwischen den beiden. Heute arbeitet auch Redha als Kaufmann in der Sparkasse – der Ort des Kennenlernens wurde zum gemeinsamen Arbeitsort.

So rückte das Paar beruflich zusammen und auch privat heißt es für die junge Familie nun etwas zusammenrücken: Die Wohnung in Jena-Ost habe zwar immerhin vier Zimmer, aber nur etwa 80 Quadratmeter. „Mit drei Kindern nicht optimal, aber machbar“, wie Dominique findet. „Früher war es ja auch normal, dass sich Kinder ein Zimmer geteilt haben.“ Und klar, bei den Mietpreisen in Jena komme eine Fünfraumwohnung leider gar nicht infrage. Gesucht habe sie nach einer Option, gefunden leider nichts. „Aber das geht schon mit dem Platz“, sagt die rundum positiv wirkende junge Mutter.

Ob denn die Familie noch weiter anwachsen könne? Nein, die Familienplanung sei nun abgeschlossen. „Für noch ein Kind fehlen mir dann wirklich die Nerven“, sagt sie und lacht.

Am Jenaer Universitätsklinikum wurden seit Anfang des Jahres 837 Geburten gezählt. Im gleichen Vorjahreszeitraum waren es 950 Geburten.