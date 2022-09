Selten: Bälgchen aus Ziegenleder in der Mildaer Orgel

Milda. Thomas Grubert spielt mit der Röhrenpneumatik: Konzert und Bratwürste in der Kirche Milda

Wie modern sich eine Orgel anhören kann, soll am kommenden Samstag, 17. September, in der Mildaer Kirche demonstriert werden: Thomas Grubert spielt ein Ogelkonzert und dem Motto „Orgel meets Moderne - Rock, Pop und Filmmusik auf der Orgel“. Thomas Grubert entlockt dem alten Instrument dabei moderne Töne und erstaunt die Zuhörer immer wieder, was man aus einer Orgel so alles herausholen kann.

Vorm Konzert wird zur Bratwürsten und Getränken am Vereinshaus eingeladen.

Die Mildaer Orgel wurde 1891 von Hoforgelbauer Adam Eifert aus Stadtilm gebaut. Sie besitzt 13 klingende Register, die sich auf zwei Manuale und das Pedal verteilen. Die Orgel zeigt besonders den Übergang von mechanischen zu pneumatischen Orgeln und arbeitet mit einer heute nur noch sehr seltenen Röhrenpneumatik bei der kleine Ziegenlederbälgchen für das Ansteuern der Töne bzw. der richtigen Pfeifen zuständig sind.

Die Orgel wurde im Jahr 2019 für fast 45.000 Euro von der Orgelbaufirma Schönefeld aus Stadtilm restauriert, dem direkten Nachfolgeunternehmen des Orgelbauers Eifert. Mit der Orgelsanierung wurde die umfangreiche Sanierung der Mildaer St. Jakobs Kirche abgeschlossen. Seit der Wiedervereinigung wurde hier fast eine halbe Million Euro investiert und verbaut. Die Sanierung war nicht zuletzt durch viele Spender, die politische Gemeinde, die Partnergemeinde aus Baden-Württemberg und viele weitere Fördermittelgeber möglich.

Samstag, 17. September, 18.30 Uhr: Rost brennt; 19.30 Uhr: Konzert, Kirche Milda