Serie von Schmierereien: Jugendliche flüchten vor Polizei - Mutige Passanten stoppen Autofahrt

Mutige Passanten stoppen Alkoholfahrt

Mit einem Atemalkoholwert von fast 2 Promille führte am Samstagnachmittag ein 35-jähriger Mann in Jena Winzerla seinen VW Touran. Bevor Schlimmeres passierte, konnte der Fahrer durch mutige Passanten gestellt werden, welche zuvor mit ihm in Streit gerieten. Die Polizei verbot die Weiterfahrt und ordnete eine Blutentnahme beim Fahrer an. Dieser muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Serie von Schmierereien - Jugendliche flüchten vor Polizei

In der Jenaer Innenstadt kam es am Wochenende zu mehreren Graffitistraftaten. Am Freitagabend um 23:30 Uhr wurden in der Carl-Zeiss-Straße in der Zufahrt zur Tiefgarage der Goethe-Galerie mehrere Jugendliche beobachtet, welche die Fassade mit Farbe beschmierten. Dieselben Personen hatten sich später am Ernst-Abbe-Denkmal versucht, dort mehrere Fahrräder aus einem Fahrradständer zu reißen. Auf der Flucht vor der Polizei wurde schließlich unter anderem ein Mülleimer abgerissen und ein vermutlich entwendetes Fahrrad zurückgelassen.

Auch am Engelplatz wurde in der Nacht zum Samstag ein Bauzaun mit schwarzer Farbe besprüht. Hier konnten gegen 4 Uhr drei Personen beobachtet werden, welche sich in Richtung Jena West entfernten. Bei der Fahndung wurden um den Westbahnhof diverse frische Graffiti festgestellt.

Darüber hinaus kam es ebenfalls in der Saalbahnhofstraße in Jena zu Schmierereien.

Die Polizei Jena ermittelt und bittet um Zeugenhinweise zu den Straftaten. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 03641-810 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Randalierer hinterlassen in wenigen Minuten 80.000 Euro Schaden in Jena: Bekennerschreiben wird geprüft

Vandalismus an Haltestelle

Samstag gegen 4 Uhr zerstörten Unbekannte sowohl die Glasscheibe als auch die Fahrplanhalterung der Straßenbahnhaltestelle am Jenaer Holzmarkt. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche Informationen zum Täter geben können.

